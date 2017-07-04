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Gölcük'te korkutan yangını

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Gölcük'te korkutan yangını
Gölcük'te bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkez Mahallesi 18. Sokak Yuvam Apartmanı 2 katında Nedim Açıkgöz’e ait dairenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın hasara yol açtı.

Ev sahibi Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir anda burnuma yanık duman kokusu geldi. Ben bu kokuyu takip ederek mutfağa doğru gittim. Mutfakta bulaşık makinesinin yandığını fark ettim. İlk olarak elektrik ve doğal gaz şalterlerini kapattım. Ardından itfaiyeye haber verdim. Çok şükür canımıza bir şey gelmedi." diye konuştu.

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