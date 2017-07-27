Gölcük’te kum futbolu başlıyor

Gölcük Belediyesi’nin Değirmendere Yaz Etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlediği Kum Futbol Turnuvası yarın akşam başlıyor.

Üç gün sürecek turnuvada 32 takım katılıyor. Bu yıl küçük yaş gruplarında maçlar oynanacak, 12 takım mücadele edecek.

DEĞİRMENDERE’DE YAPILACAK

Gölcük Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kum Futbolu Turnuvası Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi, Uğur Mumcu parkı karşısında bulunan Spor Tesislerinde gerçekleşecek. Her yıl çok büyük ilgi gören turnuva bu yılda toplam 32 takım katıldı. Takımlar 4’erli 8 grupta mücadele edecek. Turnuvanın ilk maçı bu akşam 20.00’de start alacak. Üç gün devam edecek müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek.