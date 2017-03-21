Gölcük'te mahrem hizmetler abiliğini devretti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri Deniz Kurmay Albay Saral'ın da aralarında bulunduğu 21'i asker, üçü sivil 24 kişi hakkında "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 21'i asker, 3'ü sivil 24 kişi hakkında açtığı davanın iddianamesinde, sanıklarından eski asker Murat Baykal Gölcük'te bulunan Fatih Fırkateyni'nde görev yaptığı 5 yıl boyunca örgütle herhangi bir irtibatının olmadığını söyledi. İddianamede Baykal'ın tayininin Haziran 2013'te Gölcük'e çıkması nedeniyle sivil sanıklardan Abdullah Yılmaz'ın onu Kocaeli'de ikamet eden "Cengiz" kod adlı, açık kimliği belirlenemeyen "mahrem hizmet abisine" devrettiği kaydedildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın iddianamesinde, DKK'nın, 17 Ağustos 2016 tarihli yazısıyla komutanlıkta görevli, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan 105 kişi hakkında ihbarda bulunduğu belirtildi.

Yazının ekindeki listede isimleri bulunanlardan karargahta görevli 25 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğüne yer verilen iddianamede, DKK'nın Ankara dışındaki farklı birliklerinde görev yapan 80 zanlı hakkında ise ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına ihbarda bulunulduğu kaydedildi.

Sanıklardan eski Deniz Kurmay Yarbay Murat Baykal'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere verdiği ifadeler doğrultusunda, soruşturmanın, DKK personelinin "mahrem hizmet abileri" sivillere yönelik genişletildiği bildirilen iddianamede, bu kapsamda "FETÖ'nün kripto eğitim kurumlarından olan, özellikle asker çocuklarının eğitimiyle ilgilenen ve KHK kapsamında kapatılan Anafartalar Kolejinin Müdür Yardımcısı Aygün Sarsmazelsoy, SGK'da görevliyken kamu görevinden çıkarılan Ferdi Tokar ve kapatılan eğitim kurumlarından Özel Samanyolu Fen Lisesinin Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz'ın da soruşturma kapsamına alındıkları" ifade edildi.

İddianamede, "Baykal'ın ifadeleri doğrultusunda DKK Genel Sekreteri olan Deniz Kurmay Albay Serkan Saral'ın ByLock kullanmamasına rağmen FETÖ üyesi olduğunun belirlendiği ve soruşturma kapsamına alındığı" vurgulandı.

Sivil sanıklar

İddianamede, sivil sanıklardan Abdullah Yılmaz'ın FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldığı, 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan eğitim kurumlarından Özel Samanyolu Fen Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi. "Nevzat" kod adını kullanan Yılmaz'ın 12 Ağustos 2014'te cep telefonuna ByLock yükleyerek kullanmaya başladığına işaret edilen iddianamede, Yılmaz'ın, Temmuz-Ağustos 2011'den itibaren sanıklardan eski Deniz Kurmay Yarbay Murat Baykal'ın "mahrem hizmetler abiliğini" yaptığı anlatıldı.

GÖLCÜK'TE MAHREM HİZMETLER ABİLİĞİNİ DEVRETTİ

Baykal'ın tayininin Haziran 2013'te Gölcük'e çıkması nedeniyle Yılmaz'ın onu Kocaeli'de ikamet eden "Cengiz" kod adlı, açık kimliği belirlenemeyen "mahrem hizmet abisine" devrettiği kaydedilen iddianamede, "FETÖ üyesi emniyet ve yargı mensupları tarafından yolsuzlukla mücadele görüntüsü altında 17-25 Aralık 2013'teki yargısal darbe girişimi sonrasında üst düzey siyasetçiler tarafından örgüte ait olan Asya Katılım Bankası AŞ'den paralarını çekmeleri yönünde çağrı yapılması ve bu çağrıya uyan bir kısım vatandaşların bankadaki paralarını çekmesi nedeniyle bankanın ekonomik krize girdiği, bunun üzerine, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in 25 Aralık 2013'te örgüt üyelerine bankaya para yatırmaları talimatı verdiği, Yılmaz'ın da talimat doğrultusunda hesabındaki para miktarını artırdığı" bildirildi.

'GÖLCÜK'TE İRTİBATIM YOKTU'

1995-1999 yılları arasında Tuzla'da bulunan Deniz Harp Okulunda öğrenim gördüğünü ifade eden Baykal, bu dönemde ve daha sonra Gölcük'te bulunan Fatih Fırkateyni'nde görev yaptığı 5 yıl boyunca örgütle herhangi bir irtibatının olmadığını söyledi.

Baykal, ifadesini şunları kaydetti:"İstanbul'da cemaat evlerine giderken Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenim gören İbrahim isimli bir kişiyle arkadaş olmuştum. O dönemde onunla birlikte Galatasaray'ın bazı maçlarına gittik. Ancak arkadaşlığımız normal bir arkadaşlıktı. Örgüt maksatlı bir irtibatımız yoktu.

KENDİMİ BOŞLUKTA HİSSEDİNCE YENİDEN İRTİBAT KURDUM

2004 yılında benim Tuzla'da bulunan TCG E-3 gemisine tayinim çıktı. Bu gemi eğitim botuydu. Deniz Harp Okulu öğrencilerine eğitim veriyorduk. Ben üsteğmen rütbesiyle bot komutanı olmuştum. 2005 yılının ortalarında ben kendimi boşlukta hissedince İbrahim isimli arkadaşım aracılığıyla yeniden örgütle irtibat kurmaya başladım. İbrahim beni Çekmeköy'de ikamet eden ve serbest çalışan Koray isimli şahısla tanıştırdı. Ben Koray'ın evine gidip gelmeye başladım. Yalnız gidiyordum. Artık evlenmeyi düşünüyordum. Evlilik konusunda da bana yardım edileceği vadedilmişti. Koray beni üstü olan Yavuz isimli şahısla tanıştırdı. Koray'ın gerçek ismi İlyas olabilir. Yavuz'un gerçek ismini bilmiyorum. Yavuz İGDAŞ'ta danışman olarak çalışıyordu. Gözlüklü, kısa boylu, benden 7-8 yaş büyük birisiydi. Yavuz ve Koray 2006 yılı içerisinde beni eşim Reyhan Baykal ile tanıştırdılar. 1 yıl kadar görüştükten sonra 2007 yılı Temmuz ayında evlendik.

Eşim tanıştığımızda son sınıf öğrencisiydi ve cemaat evlerinde kalıyordu. 2006 yılında üniversiteden mezun oldu. Eşim 1 Eylül 2016 tarihli KHK ile meslekten ihraç edildi. Ali Semerkandi İmam Hatip Ortaokulunda matematik öğretmeni olarak görev yapıyordu.

VERDİKLERİ ÖRNEK SORULARLA ÇALIŞTIM

Koray kod adlı ağabeyin kendisini 2007 yılında kurmaylık sınavlarına hazırlanması için yönlendirdiğini anlatan Murat Baykal, "O dönemde Koray'la sohbetlere gidiyordum. Koray 2007 kurmaylık sınavından 7 ay kadar önce bana bir USB verdi. Bu USB'nin içinde sınavda çıkacak konulara ilişkin geniş bir kaynak vardı. Ben bu USB'deki verilere çalıştım. Sınav zamanı yaklaştıkça bana başka USB'ler de getirdi. Ben bu USB'lerdeki örnek sorulara da çalıştım. Ben eşimle evlenmeden bir süre önce kurmaylık sınavını kazandım." diye konuştu.

2009'DA KURMAY YÜZBAŞI, 2012'DE PENSİLVANYA

Genelkurmay Başkanlığı Harekat Başkanlığı Harekat Şubesine "Kurmay Yüzbaşı" rütbesiyle 2009'da atandığını belirten Baykal, şöyle devam etti:

Ben 2012 yılı Temmuz veya Ağustos ayı içerisinde Amerika'ya gittim. 11 ay kadar Amerika'da Washington'a 5 saat mesafedeki Rhode Island eyaletinde kaldım. Gittikten 2,5 ay kadar sonra irtibat bilgilerimi Washington Ataşeliğine verince, Burak isimli bir şahıs beni Amerika'dan aldığım telefon hattım üzerinden aradı. Üç saatlik mesafedeki New Jersey'den yanıma geldi. Burak, Amerika'da yaşayan ve takı işleri ticaretiyle uğraşan bir kişiydi. Onunla Türkiye'de hiç görüşmemiştim. Beni sohbete çağırdı. Görüşmeden yaklaşık 1,5 ay kadar sonra bu şahsın New Jersey'deki evine gittik. Burak, beni yaklaşık 1,5 saat mesafedeki Pensilvanya'daki Fetullah Gülen'in çiftliğine götürdü. Hafta sonunu Pensilvanya'da geçirdik. Orada 2 gece kaldık. 2012 yılı Kasım ya da Aralık ayıydı. Fetullah Gülen'in hasta olduğu söylendi. Onunla görüştürülmedik. Diğer kişilerin verdikleri dersleri dinledik. Burak, bazı hakim savcıların da şu anda Pensilvanya'da olduklarını söylemişti. Ancak, ben bu kişilerle tanışmadım. Kim olduklarını bilmiyorum. Birbirlerini tanıma ihtimali olan kamu görevlileri orada aynı ortama sokulmuyorlardı. Amerika'da Burak isimli şahısla ilerleyen zaman diliminde bir kez daha görüştüm. Onunla yine Pensilvanya'ya gittik, 1 gün kaldık. Amerika'ya giderken ücretsiz izin alarak eşimi de götürmüştüm. Eşim de benimle birlikte Pensilvanya'ya 2 kez gitti. Eşler genelde ev tipi yerlerde kalıyorlar. Erkeklerin gittiği büyük alana gelmiyorlardı."

2014'TE BYLOCK

2014'ün şubat ayı içinde Aygün, benden ByLock programı yüklememi istedi. Google Play'dan indirdiğimi hatırlıyorum. 17-25 Aralık olaylarından dolayı görüşmeleri aksattığımdan bu programı yüklememi istemişti. Ben 2-3 ay kadar öteledikten sonra programı indirmiştim. Programı indirdikten sonra Aygün bana 8 haneli bir şifre verdi. Aygün'ün ByLock'taki kod adını hatırlamıyorum. Benim kod adımı da hatırlamıyorum. Ben ByLock aracılığıyla sadece Aygün ile irtibat kurmuştum. Aygün, hangi tarihte nerede buluşacağımı yazıyordu. Ben aksatarak ve arayı açarak zaman zaman görüşmeye gidiyordum. Ben 2015 yılında Aygün'le aramı daha da açtım. ByLock programının yüklü olduğu Samsung Note 3 marka telefonumu 15 Mayıs 2015 tarihinde Ostim'deki bir restoranda kaybetmiştim. Ben daha sonra Note 4 marka bir cep telefonu satın aldım. Aygün bu telefonuma da ByLock yüklememi istedi. Ancak ben kabul etmedim.

Ben duygusal olarak kopukluk yaşamaya başladığım ve artık yapılanmanın bir suç örgütü olduğunu anladığımdan mesleğimden istifa kararı aldım. 2015'in Temmuz ayında istifa edecektim. Ancak henüz emeklilik hakkı kazanmamıştım. Eşim 'önce bir iş bul, sonra istifa et' deyince, haklarımın kaybolmaması için istifa etmekten vazgeçtim. Bu amaçla 2015 yılı Eylül ayında Personel Atama Dairesine gemi komutanlığı ve 2. Komutanlığı görevimden feragat ettiğimi belirtir bir dilekçe verdim. Kurmay olduğum ve bu dilekçenin amirallikten feragat anlamına geldiği için, bu dilekçe dikkat çekti. 2015 yılı Kasım ayında da bu konudaki tayin anket formunu düzenleyerek teslim ettim.

Ben görüşmeleri aksattığım için bu dönemde Aygün beni Anafartalar Kolejinin kurumsal cep telefonundan aradı. 2016 yılı Ocak ayındaki 1 aylık NATO görevi için İngiltere'de bulunduktan sonra da Aygün beni aramaya devam etti. 17 Şubat 2016 tarihinde Aygün'ün evine gittim. İlerleyen dönemlerde de beni telefonla rahatsız edince 2016 Mayıs ayında yine Birlik Mahallesindeki evine gittim. Emekliliğim doluncaya kadar bu kişiyi idare etmeyi ve yapıdan kurtulmayı amaçlıyordum. Belirttiğim adresteki evdeyken Aygün Tango benzeri bir programı tablet bilgisayarıma yüklemek istedi. 'Tabletini getir' dedi. Soruşturma aşamasında ben bu programın Eagle olabileceğini değerlendirdim. Yanımda tabletim yoktu ve çocuğun kullandığını söyleyip kabul etmedim. 2016 yılı Haziran ayında Aygün beni evine iftar amaçlı çağırınca, ben eşimle birlikte iftara gittim. Burada da Aygün yine tabletimi getirmemi, program yükleyeceğini söyledi.

'KARARGAHA GELDİĞİNİ ÖĞRENDİM'

ByLock programı vasıtasıyla sadece Aygün ile irtibat kurmuştum. Onunla buluşma tarihi hususunda yazışıyorduk. Başkaca bir kişi ile görüşmedim. ByLock dışında bir program da kullanmadım. Eşim de ByLock kullanmamıştır."

15 Temmuz'daki darbe girişimiyle alakası olmadığını savunan Baykal, "Darbenin olduğu zamanda ben Deniz Kuvvetleri Komutanlığı NATO Plan Subayı olarak görev yapıyordum. O gün mesai saatleri içerisinde herhangi bir şüphe uyandırıcı bir durum görmemiştim. Ancak sınıf arkadaşım olan ve karargahta Dönüşüm Şube Müdürü olarak görev yapan Kurmay Yarbay Özer Zeren ile öğleden sonra karşılaşınca Harekat Başkanlığının karşısındaki koltuklarda oturup kahve içmiştik. Özer Zeren tedirgindi ve terliyordu. Ne olduğunu sorunca bir kaç gün önce çiğ köfte yediğinden rahatsız olduğunu ifade etmişti. Sonradan ben onun o gün izinli olmasına rağmen karargaha geldiğini öğrendim. Tedirginliğinin de darbenin stresinden kaynaklandığını anladım. İrfan Arabacı da son dönemde sürekli odasında diğer amiraller Murat Şirzai, Oğuz Karaman, Hasan Kulaç ile görüşüyordu." beyanında bulundu.

'YDS SORULARINI VERDİLER'

Baykal 2011'deki Yabancı Dil Sınavı (YDS) sorularının da Yıldırım kod adlı örgüt abisi tarafından kendisine verildiğini belirterek, şunları anlattı:

"Sicil amiri pozisyonundaki örgüt üyeleri kendileri gibi örgüt üyesi olan askerlere olumsuz sicil vermezler. Kendilerinden olmayan kişilere ise olumsuz sicil verirler. Takdir belgeleri de bu şekilde verilmektedir. Darbe girişimi nedeniyle tutuklanan İrfan Arabacı, Sinan Azmi Tosun ve Olcay Yüksel benim sıralı amirlerimdir. Bana bu yıl takdir vermemişlerdi. Bunu benim örgütten ayrılma niyetimin olduğunu anladıklarına bağlıyorum. İrfan Arabacı, Ömer Faruk Harmancık ve Sinan Azmi Tosun'un isimleri Aydınlık gazetesinde FETÖ'cü amiraller olarak çıkmıştı. İsimleri biliniyordu. Ben bu haberden sonra Sinan Azmi Tosun'un terfi ederek Harekat Başkanı olduğunu görünce bu haberin asılsız olduğu kanaatine yetkililer tarafından varıldığını düşünmüştüm. Olcay Yüksel benim ilk amirimdir. Onun FETÖ'cü olup olmadığını bilmiyorum. Bana öyle bir imaj vermemiştir. Astsubay çocuğudur. Balyoz mağdurları içinde çok sayıda arkadaşı vardır. Olcay Yüksel de emekli olmayı düşünüyordu. Cemaatçi ise de benimle aynı pozisyonda olduğunu sanıyorum."

Baykal, 1998, 1999 ve sonrasındaki Harp Okulu mezunlarından kurmay subayların büyük çoğunluğunun FETÖ üyesi olduğunu düşündüğünü bildirdi.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyleyen Baykal, adını verdiği örgüt mensuplarını fotoğraflarından teşhis etti.

Sivil sanıklardan Aygün Sarsmazelsoy'un, örgütün kripto eğitim kurumlarından, özellikle asker çocuklarının eğitimiyle ilgilenen ve KHK ile kapatılan Anafartalar Kolejinde müdür yardımcısı olduğuna dikkati çekilen iddianamede, Sarsmazelsoy'un FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasında görev üstlendiği ve "Asım" kod adını kullandığı aktarıldı.

Sarsmazelsoy'un 11 Ağustos 2014'ten itibaren ByLock kullanmaya başladığı ifade edilen iddianamede, sanığın, deşifre edilen görüşme detaylarına göre, sanıklardan Ali Uğur Aras ve Abdullah Yılmaz ile görüştüğü, Gülen'in talimatıyla Asya Katılım Bankasına para yatırdığı, Kasım 2013'ten itibaren sanıklardan Baykal'ın "abi"liğini yapmaya başladığı, telefonuna ByLock yüklettiği, kullanması için 8 haneli şifre verdiği anlatıldı.

Sivil sanıklardan Ferdi Tokar'ın bir süre Keçiören'de serbest eczacılık yaptıktan sonra 2011'de SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görev yapmaya başladığı ve KHK ile kamu görevinden çıkarıldığı vurgulanan iddianamede, Tokar'ın FETÖ'nün "mahrem hizmetler sınıfı abilerinden olduğu", "Vanlı Mahmut" kod adını kullandığı belirtildi.

Tokar'ın ByLock'u yoğun şekilde kullandığı, toplam 156 görüşmesinin bulunduğuna yer verilen iddianamede, sanığın, Ağustos 2009'dan itibaren sanıklardan Murat Baykal'ın "abi"liğini yaptığı, onu 2010'un ilk aylarında "Sami" kod adlı Ali Uğur Aras adlı mahrem hizmet abisine devrettiği kaydedildi.

İddianamede, Tokar'ın eşinin de FETÖ'nün devlet içinde kadrolaşmak amacıyla 2010 KPSS'de gerçekleştirdiği örgütsel kopya eyleminin zanlılarından olduğuna işaret edildi.

Asker şüpheliler

Eski DKK Özel Sekreterlik İcra Subayı Fatih Emre Ülger'in ByLock kullandığının belirlendiği bildirilen iddianamede, Ülger'in kardeşi E.K'nin FETÖ'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu gerekçesiyle kapatılan Gelişen Sanayici ve İşadamları Derneğinin kurucu/yöneticileri arasında yer aldığına, 1999-2006 arasında Asya Katılım Bankasında çalışma kaydının bulunduğuna dikkati çekildi.

Sanıklardan Deniz Astsubay Başçavuş Hacı Ali Ateş'in ByLock kullanıcısı, eşinin ise KPSS şüphelisi olduğu belirtilen iddianamede, asker sanıklar Ahmet Şahin, Ali Soyer, Bülent Turan, Emre Kayır, Fatih Yüceldi, Fuat Erkalkar, Halil Döngelli'nin de ByLock kullanıcısı oldukları aktarıldı. AA