Gölcük’te miniklerin şovu vardı

Gölcük Karadenizspor’un organize ettiği, 12 takımın katılımıyla gerçekleşen Çanakkale Şehitlerini Anma U-11 Cup Futbol Turnuvası sona erdi.

Gölcük Kavaklı Stadı’nda oynanan maçlara F.Bahçe, Altınordu, Beşiktaş, G.Saray ve Bursaspor altyapısına önem veren Türkiye’nin sayılı kulüpleri katıldı. Turnuvanın finalinde G.Saray’ı 1-0 yenen Altınordu şampiyon oldu.

İLİMİZ TAKIMLARI İÇİNDE TECRÜBE OLDU

Gölcük Karadenizspor Kulübü’nün organize ettiği turnuvaya Altınordu, Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe ve Bursaspor gibi profesyonel kulüplerin dışında, ilimizden de Gölcük Karadenizspor, Kocaelispor,Gölcükspor, Yeşilovaspor, İzmit GB, Hisareynspor ve Kocaeli Genç Kulüpleri’nin U-11 takımları mücadele etti. 3 grupta oynanan maçlarda ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükseldi. Bir üst turda ilimizden G.Karadeniz ve Gölcükspor takımları mücadele etti.

FİNALİ G.SARAY İLE ALTINORDU OYNADI

Çanakkale Şehitleri anısına düzenlendiği için 18 Mart’ta yapılan turnuvada karşılaşmalar bir günde tamamlandı. Kavaklı Stadı’nda sabah 10.00’da başlayan maçlar akşam final maçı ile noktalandı. G.Karadenizspor’un çok iyi ev sahipliği yaptığı turnuvanın finalinde G.Saray ile Altınorduspor takımları karşılaştı. G.Saray’ın penaltı kaçırdığı maçı Altınorduspor 1-0 kazandı. Turnuvada üçüncülüğü ise F.Bahçe takımı elde etti. Final maçından önce şöhretlerin gösteri maçı vardı. Şöhretlerin de gösteri maçı, minikler kadar ilgi gördü.

BAŞKAN ŞAHİN, “DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ”

G.Karadenizspor Kulübü’nün organize ettiği turnuvayı spor adamları ve kulüp yöneticilerini yanı sıra, sporcu yakınları da çok büyük ilgi gösterdi. Turnuvayı takip eden Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin, “Turnuvada emeği geçen herkesi kutluyorum. Gölcük ilçemizin ismini duyurulması açısından da önemli bir organizasyon oldu. Gelecek yıllarda bizimde katkımız olacak, çok daha iyisini yapabiliriz”. G.Karadenizspor Teknik Sorumlusu Murat Cinemre de Başkan Şahin’in bu düşüncelerine teşekkür etti.