Gölcük'te model uçak kursu açıldı

Türk Hava Kurumu (THK) Kocaeli Gölcük Şubesince, Gölcük Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulu'nda model uçak kursu açıldı.

THK Gölcük Şube Başkanı Mustafa Cintaş, kursun açılışında yaptığı konuşmada, kursun haftada bir gün verileceğini ve 12 hafta süreceğini belirtti.

THK'nın yaptığı çalışmaları anlatan Cintaş, şöyle konuştu:

"THK, Türk milletinin ve vatandaşımızın kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleri doğrultusunda 16 Şubat 1925 tarihinde kurulmuştur. Türk Hava Kurumunun amacı, Türkiye’de havacılık sanayisini kurmak, havacılığın askeri, ekonomik, sosyal ve siyasal önemini anlatmak, askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak. Bütün bunlar için gerekli araç ve gereci hazırlamak, personeli yetiştirmek ve uçan bir Türk genci yaratmaktır. THK, 92 yıldır Atatürk'ün çizdiği yolda ilerlemekte ve ilerlemeye de devam edecektir. Türk Hava Kurumu, uzun süren bir Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmış, yorgun ve yoksul Türk milletinin, inanılmaz büyüklükteki maddi ve manevi desteğiyle hayat bulmuş, 10 yıl içinde 351 uçak satın alarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağışlamıştır."

Kursa çok önem verdiklerine işaret eden Cintaş, "Kurs sonucunda yapacağınız model uçaklar, Türk Hava Kurumu’nun birer hediyesi olacak ve almış olduğunuz eğitim uluslararası geçerliliği olan bir sertifika ile belgelendirilecektir. Bu kursa katılarak havacılığa ilk adımı atan sizler Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir-İnönü-İzmir-Selçuk- Antalya-Karain ve Erzincan havacılık eğitim merkezlerinde ücretsiz verilen paraşüt, yamaç paraşütü, model uçak eğitimleri de alabilirsiniz. Türk Hava Kurumu Gölcük Şubesi olarak bugün burada açtığımız Model Uçak Kursu’nu, havacılığı seven kendisine farklı bir uğraş edinmek isteyen halkımıza vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Açılışa, Gölcük Halk Eğitim Müdürü Mehmet Hafiz Arvas, Okul Müdürü Nüretin Sözen de katıldı.