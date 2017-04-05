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Gölcük'te, motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

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Gölcük'te, motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Gölcük'te, motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi D-130 kara yolunda, okul çıkışı karşıya geçmek isteyen ortaokul öğrencisi M.K'ya, Berke Üstün idaresindeki 41 SU 409 plakalı motosiklet çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.K ile motosikletten düşen Üstün yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, ambülanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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