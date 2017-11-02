Gölcük’te sakatlar düşündürüyor

BU maç öncesinde Kırmızı-Siyahlı ekipte, Berke Bıyık, Enes ve Furkan Öztürk’ün sakatlığı var.

BERKE DİNLENDİRİLDİ

Gölcükspor, bu hafta sonu konuk olacağı Diyarbekirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Sorumlu Kayhan Çubuklu ve yardımcılarının nezaretinde önceki gün İhsaniye Stadı’nda yapılan çalışmaya sakatlığı buluna berke Bıyık tedbir amaçlı katılmadı. Berke Bıyık’ın bugün yapılan çalışma çıkması bekleniyordu. Genç oyuncunun pazar günkü maçta forma giyeceği öğrenildi.