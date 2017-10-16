Gölcük'te şantiye alanı parka dönüşüyor

Gölcük Belediyesi tarafından İpekyolu Mahallesi'ndeki eski İSU şantiyesi alanı parka dönüştürülüyor. 10 bin metrekare alan üzerine oluşturulması planlanan bölge parkının yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Şehir merkezinde ve mahallelerde uygun görülen alanlara parklar yapıldığını belirten Belediye Gölcük Başkanı Mehmet Ellibeş, her mahalleye dinlence ve yeşil alanlar kazandırarak, özellikle çocukların doyasıya eğlenecekleri oyun alanlarının sayısını arttırmaya özen gösterdiklerini kaydetti. Ellibeş parkı yıl sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "İpekyolu Mahallesi'nde eskiden İSU'nun şantiye olarak kullandığı 10 bin metrekarelik alanda bölge parkımızın ihalesini yaptık ve çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülüyor. İnşallah yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Yapmakta olduğumuz bölge parkımız halkımızı hayırlı olsun" dedi.