Gölcük'te silahlı kavga! Yaralılar var
Gölcük'te meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
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Olay, Gölcük Piyale Paşa Mahallesi Hastane Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralanırken, 2 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastanaye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken,
Polis ekipleri ise soruşturma başlattı.
Kerim YAVUZ
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