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Gölcük'te silahlı kavga! Yaralılar var

Gölcük'te silahlı kavga! Yaralılar var

Gölcük'te meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Olay, Gölcük Piyale Paşa Mahallesi Hastane Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralanırken, 2 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastanaye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken,

Polis ekipleri ise soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ
 

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