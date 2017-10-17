Gölcük'te silahlı kavga! Yaralılar var

Olay, Gölcük Piyale Paşa Mahallesi Hastane Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralanırken, 2 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastanaye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken,

Polis ekipleri ise soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ

