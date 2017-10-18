Gölcük’te Soydaş gitti, Yıldız geldi

Yönetimin kadro dışı bırakılan Ahmet Özer ile Aydın Taşkın’ı affetme düşüncesine karşı çıkan teknik direktör Ramiz Soydaş istifa etti. Yönetim yaklaşık 5 saat süren toplantıda Soydaş’ın kararından vazgeçirmek için çaba gösterdi ancak sonuç alamadı. Soydaş ile yollar ayrılmış oldu.

Başkan Ahmet Özer, bu ani gelişmenin ardından kısa bir süre önce Kocaelispor ile yollarını ayıran Ümit Metin Yıldız’ı telefonla arayıp görüşme talebinde bulundu. Başkan Yavuz ile Yıldız bugün öğlen saatlerinde bir araya geldi. Bir saat süren toplantının ardından Yıldız, teklifi kabul etti. Kırmızı-Siyahlı ekipte Ümit Metin Yıldız dönemi başlamış oldu.