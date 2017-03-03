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Gölcük’te Tekirdağ mesaisi başladı

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Gölcük’te Tekirdağ mesaisi başladı
Erzincan deplasmanından bir puanla dönen Gölcükspor’da teknik ekip bay haftasını dikkate alarak takıma üç gün izin vermişti.

Kırmızı-Siyahlılar önceki gün toplandı. Kavaklı Tesisleri’ndeki çalışmaya sakat isimlerden Ahmet, Tolunay ve Sedat katılamadı. Tedavilerine devam edilen futbolcuların önümüzdeki cuma günü oynanacak Tekirdağspor maçına yetiştirileceği belirtildi.

Antrenmanı Başkan Ahmet Şahin de izledi. Teknik patron Yusuf Tokuş, Erzincan maçının bekledikleri gibi zor geçtiğini söyledi, “Bütün oyuncularım ellerinden geleni yaptı, kalecimiz İlyas penaltı kurtararak bir puana önemli katkı sağladı. Yenilmeden dönmek önemliydi, hedefe doğru ilerliyoruz” dedi. Tokuş, Tekirdağ engelini kayıpsız aşacaklarına inandığını da söyledi.

 

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