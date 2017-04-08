Gölcük’te yeni dönem

Gölcük Belediye Meclisi’nin Nisan ayı Meclis Toplantısı Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş başkanlığında yapıldı.

Faaliyet raporunun kabul edildiği toplantıda, yeni dönemde görev yapacak encümen ve komisyon üyelikleri için seçim de yapıldı.

Gölcük Belediye Encümeni’ne Hüseyin Gencer, Bayram Girgin ve Hüseyin Çardak seçildi. İmar Komisyonu Serap Bıçak, Sedat Kul, Vural Kesgin, Mehmet Beşbıçak ve Zafer Şimşek. Çeşitli İşler ve Çevre Komisyonu Yıldıray Çelik, Adem Ertunç, İlyas Yazıcı, Ömer Kısrure ve Necmettin Bekar, Plan Bütçe Komisyonu Berna Abiş, Fikret Ormancıoğlu, Ali Aktepe ve Özgür Yılmaz’dan oluştu.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, yaptığı konuşmada otopark sorununu çözeceklerini belirtti, geri dönüşüm konusunda önemli adımlar attıklarını söyledi. Ellibeş, “Cenaze hizmetleri konusunda herhangi bir sorunumuz yok. Ancak mezarlık alanları konusunda projeler üretiyoruz. Alternatif olarak şimdilik Sivri Tepe ve Saraylı Örcün alanlarında yer bakıyoruz” dedi. Ellibeş, okul ve eğitim yatırımlarında Gölcük’ün birinci olduğunu belirtti, bunun yüz akları olduğunu vurguladı. Ellibeş, battı-çıktı projesi bittiğinde trafiğin de rahatlayacağını söyledi.

