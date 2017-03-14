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Gölcük’te yerel kan bankası oluşumu

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Gölcük’te yerel kan bankası oluşumu
Gölcük Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmi Kocaman’ın girişimleriyle, üyeler arasında bir kan bankası oluşturulmuştu.

Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğu felsefesiyle, üyeler arasında ihtiyaç duyulduğunda, iletişim sağlanması için bir bilgi bankası oluşturulmuştu.

GESO öncülüğünde Gölcük Kan Bankası adı altında bir grup oluşturuldu. 36 saat içinde 6 bin katılımcı üye oldu. Üyelerin kan bilgileri, iletişim numaraları ve diğer bilgiler bu grupta yer alıyor. Oluşturulan web sayfasından, ihtiyaç anında iletişim kurmak daha kolay olacak. GESO Başkanı Necmi Kocaman da, sosyal medya üzerinden bu işin daha hızlı yürütüleceğine inanıyor, destek verenlere teşekkür ediyor.

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