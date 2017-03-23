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Gölcük'teki huzur operasyonunda aranan şahıslar yakalandı

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Gölcük'teki huzur operasyonunda aranan şahıslar yakalandı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Güven ve Huzur' uygulamasında farklı suçlardan aranmakta bulunan 2 kişi yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölcük ilçesinde Güven ve Huzur uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Güvenlik, Uyuşturucu ve KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının destek verdiği uygulamalarda sabit yol arama, kontrol noktalarında ve umuma açık alanlarda aramalar yapıldı. Uygulamalar ise polis kamerasından saniye saniye kaydedildi.

FETÖ'DEN 1, YOKLAMA KAÇAĞINDAN 1 KİŞİ YAKALANDI

Kimlik kontrolü yapılan bin 765 şahıstan, aralarında FETÖ/PDY suçundan 1 şahıs, yoklama kaçağı suçundan 1 kişi olmak üzere toplam 2 aranan şahıs yakalandı. Sabit yol uygulamasında yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet mermi, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ile 150 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Seyir halindeki araçlara yönelik yapılan uygulamalarda ise trafik kontrolü yapılan 510 araçtan 23 araç sürücüsüne 14 bin 684 TL idari para cezası uygulanarak, 5 araç trafikten men edildi.

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