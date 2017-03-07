Gölcük’ün aklı fikri Tekirdağ’da

Gölcükspor cuma günü sahasında Tekirdağspor oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Dün Kavaklı Tesisleri’nde yapılan çalışmaya tedavisi süren Sedat katılmadı. Yıldız futbolcunun maça yetişeceği belirtiliyor. Sakat isimlerden Ahmet, Tonunay, Kaan ve Aydın’ın durumlarının da iyi olduğu belirtildi. Antrenmanda korner, serbest vuruş ve şut gibi duran top çalışması yapıldı.

Teknik patron Yusuf Tokuş Fatih Yiğen, Cemal, Mehmet, Ömer, Yunus ve Tolunay’a özellikle şut çalışması yaptırdı. Anter8man dar alanda yapılan çift kaleyle sona erdi. Bu arada maç saatleriyle birlikte Kırmızı-Siyahlılarda antrenmanların başlama saatlerinde de değişiklik yapıldı. Bundan böyle idmanlar maç saati olan 15.00’de başlayacak.