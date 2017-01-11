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Gölcük’ün muhtarları yılın ilk toplantısında

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Gölcük’ün muhtarları yılın ilk toplantısında
Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in muhtarlarla olan toplantısı, 2017 yılında da sürüyor.

Ellibeş; her ayın ikinci çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıların ocak ayı buluşmasını, başkanlık toplantı salonunda yaptı. Ellibeş’in bu toplantısına Gölcük’ün köy muhtarları katıldı.

Toplantıya Başkan Ellibeş’in yanısıra, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Kahraman, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral da katıldı.

Söz alan köy muhtarları, köylerde yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek çözüm önerileri hakkında hem Başkan Ellibeş, hem de birbirleri ile istişarelerde bulundu. Sorunların çözümü noktasında birbirlerine yardımcı olmaları gerektiğini ifade eden muhtarlar, bu konuda hem Başkan Ellibeş hem de Derneği Başkanı Saral'dan birçok konuda bilgi aldıklarını ifade ettiler.

SIKINTILARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Başkanı Ellibeş, toplantıda yaptığı konuşmada; “Köylerimizdeki sıkıntıları aktarmanız durumunda bizler de gereken çözüm önerilerini sizlere sunup, sorunları ortadan kaldırmak için gayret göstereceğiz. Yine bu konuda birlikte çalışmaya, her zaman olduğu gibi devam edelim. Bunu devam ettirdiğimi sürece de üstesinden gelemeyeceğimiz hiç sorun olmayacaktır” dedi. Başkan Ellibeş, yoğun kar yağışının getirdiği olumsuzlukları aştıklarını, karla mücadeleden başarıyla çıktıklarını da belirtti.

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