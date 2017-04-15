Gold Standart Protein Tozları İle Protein İhtiyacını Karşılayın

Normal şartlarda spor yapmayan insanların protein ihtiyaçları da çok yüksek seviyelerde değildir.

Bu doğrultuda kişiler gerekli proteinleri yedikleri hayvansal ürünlerden rahatlıkla karşılayabilirler. Ancak kişiler spor yapmaya başladıklarında ve kasları gelişmeye başladığında çok daha yüksek oranda proteine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda kişilerin hayvansal ürünleri çok yüksek oranda tüketmeye başlaması ya da doğal yollarla elde edilen protein tozlarını kullanması gerekmektedir. Her iki seçenek ile de gerekli protein alınırken kişiler genel olarak protein tozları ile birlikte rahatça bu proteini almayı tercih etmektedir. Aksi halde gün içerisinde sayısı oldukça fazla olan bir miktarda yumurta, süt ve et yemeleri gerekebilir.

Bu şartlar altında kendileri için uygun bir protein tozu arayışı içerisinde olan kişiler optimum gold standart whey ürününü tercih edebilirler. Bu ürün protein yönünden son derece zenginken üretici firma içerisinde %80 oranında protein olduğunu belirtmiştir. 2273 gr. ağırlığa sahip bu ürünün bir ölçeğinde 30 gr. protein tozu kullanılır. Bu da kişilerin bu ürünü 75 defa rahatlıkla kullanabileceği anlamına gelmektedir. Genel olarak kişiler gün içerisinde bir defa kullanarak gerekli ihtiyacı karşılarlar. Bu kullanım sayesinde kişiler 2,5 ay düzenli olarak spor yaparken bu ürün ile proteinlerini almış olacaklardır.

Kullanımında kişilerin 1 ölçek protein tozunu 200 ml. suya katmaları gerekmektedir. Su yerine kişilerin damak tadına göre süt de kullanılabilmektedir. Süt kullanacak olan kişilerin yağsız sütleri tercih etmeleri önerilirken kişiler bu sayede hem lezzetli hem de sağlıklı bir karışım elde edebilmektedirler. Kullanmaya başlayacak olan kişilerin ilk olarak spor sonrasında bu ürünü tercih etmeleri gerekecektir. İlk seviyelerde kişilerin spor sonrasında tüketmeleri yeterli olur. Bu tüketimde 1 ölçek protein tozu kullanılır. Eğer kişiler oldukça ileri seviyede bir spora yapıyorsa bu kişiler 50 gr. miktarında protein tozu ile karışımlarını gerçekleştirerek daha fazla proteini tek seferde alabilirler. Ancak bu durum yalnızca üst seviyede spor yapan kişiler için önerilmektedir.

Eğer kişiler spor yapmadıkları günlerde bu ürünü kullanacaklarsa sabah kalktıktan hemen sonra alabildikleri gibi ara öğünlerde de bu ürünü tüketebilirler. Ancak spor yapılmayan günlerde de dozajı aşmamaya kişilerin dikkat etmesi gerekmektedir. Kas kütlesinin ve dayanıklılığın artmasında çok büyük bir önemi olan bu ürün düzenli kullanılırsa kısa süre içerisinde insanlar sonuçlarını görmeye başlayacaktır. Üretici firma olan Optimum Nutrition her zaman en ekonomik hallerde en kaliteli ürünü müşterilerine sunmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda da kişiler bu çalışma felsefesini oldukça fazla benimsedikleri için bu ürünü çok fazla tercih etmektedirler. Bu tercihlerini yaparken satın alacakları yer de fiyatların uygun olabilmesi için son derece önemlidir.

Bu üründen satın alarak uzun süre rahatlıkla kullanmayı düşünen kişiler Fitbull sitesi üzerinden alışverişlerini gerçekleştirebilirler. Bu alışverişlerinde kişiler en uygun fiyatı bulacaklarından emin bir halde siteden arama işlemini yaparak ürüne ulaşım sağlarlar. Bu ürünün sitede ki satış fiyatı 229 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatın daha da düşmesini isteyen kişiler havale işlemi ile birlikte %5 indirim kazanabilirler. Buna ek olarak site tarafından ürünler 9 taksit imkânı ile satılmaktadır. Eğer kişiler kredi kartlarını kullanacaklarsa kendilerine sunulan bu taksit imkânlarından faydalanabilirler. Böylece kendileri için çok uygun bir spor dönemi geçirmiş olacaklardır. Ürünü kullandıktan sonra farkı hisseden kişiler düzenli olarak kullanmaya devam ederken sonuçları da kısa süre içerisinde görebileceklerdir. Aynanın karşısında fiziklerinde yaşanan değişim rahatlıkla fark edilebilir.