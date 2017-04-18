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Gölde kaçak av denetime takıldı

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Gölde kaçak av denetime takıldı
Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Emniyet, Belediyeler ve KAMADER’e bağlı ekiplerin kaçak su ürünleri avlarına karşı mücadelesi devam ediyor.

SAHİPSİZ AĞLAR TOPLANDI

16 Nisan Pazar günü yapılan ihbarları değerlendiren ekipler Sapanca Gölü’nde avlanmak için suya bırakılmış 2.250 metre ağı toplayıp el koydu. Bu ağlardan çıkan 300 kilo Sazan balığı da yeniden göle bırakıldı.

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