Gölde kaçak av denetime takıldı

SAHİPSİZ AĞLAR TOPLANDI
16 Nisan Pazar günü yapılan ihbarları değerlendiren ekipler Sapanca Gölü’nde avlanmak için suya bırakılmış 2.250 metre ağı toplayıp el koydu. Bu ağlardan çıkan 300 kilo Sazan balığı da yeniden göle bırakıldı.
SAHİPSİZ AĞLAR TOPLANDI
16 Nisan Pazar günü yapılan ihbarları değerlendiren ekipler Sapanca Gölü’nde avlanmak için suya bırakılmış 2.250 metre ağı toplayıp el koydu. Bu ağlardan çıkan 300 kilo Sazan balığı da yeniden göle bırakıldı.
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