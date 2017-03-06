Gölette boğulan çocuk memleketine uğurlandı

Gebze'de sulama göletine düşerek yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, memleketi Trabzon'a gönderildi.

Beylikbağı Hürriyet Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çitle çevrili sulama göletinin kenarında arkadaşıyla oynarken suya düşerek boğulan Aşkın Can Aydın'ın (13) cenazesi, ailesi tarafından Fatih Devlet Hastanesi morgundan teslim alındı.

Cenaze, helallik alınmak için ailenin ikamet ettiği Hürriyet Mahallesi'ndeki evin önüne götürüldü. Burada, yakınları ve komşuları aileye taziyelerini iletti. Çocuğun annesi Meryem ve kardeşi Havva Aydın ile arkadaşları tabuta sarılarak ağladı.

Aydın'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesine gönderildi.

Öte yandan, boğularak yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Aydın'nın babasının da 8 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hürriyet Mahallesi'nde, dün etrafı çitle çevrili sulama göletinin kenarında arkadaşıyla oynayan Aydın, dengesini kaybederek suya düşmüştü. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, gölette yaptıkları aramada Aydın'ın cesedini sudan çıkarmıştı.