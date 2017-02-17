Gölkay’da bariyer, Gültepe’de korkuluk

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehrin dört bir yanındaki çalışmaları devam ediyor. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Gölkay’da bariyer, Gültepe ve Zabıta Mahallelerinde korkuluk çalışması yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Gölkay’’da yol kenarına araç parkını engellemek için yaptıkları 32 adet bariyer için 260 kilogram demir kullanıldı. Aynı bölgede yaklaşık 300 metre uzunluğunda duvar üzerine harpuşta yapıldığı da kaydedildi. Yetkililer, Gültepe Mahallesi. Koçal Sokak’taki 90 metrelik tutamak korkuluk için 375 kg, Zabıta Mahallesi Namık Kemal Caddesi’ndeki 22 metrelik korkuluk için de 350 kilogram demir kullanıldığını söylediler. Fen İşleri ekiplerince Sanayi Mahallesi Özburçak Sokak’ta metruk yapıdan kaynaklı 15 ton hafriyat kaldırma işi yapıldığı da bildirildi.

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