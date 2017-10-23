Gölmek’te işbaşı

2017-2018 eğitim öğretim döneminde açılan kurslar, Gölcük Belediyesi Eğitim Kültür Müdürlüğü bünyesinde GÖLMEK çatısı altında 13 merkez ve 24 branşta veriliyor.

Gölcük Belediyesi Eğitim ve Kültür Müdürlüğü binasının bulunduğu Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi başta olmak üzere Gölcük, İhsaniye, Hisareyn, Yazlık, Şirinköy, Çiftlik, Ulaşlı, Değirmendere’de hizmet verilen kurslara vatandalar büyük ilgi gösteriyor.

24 FARKLI BRANŞTA

GÖLMEK Kursları; Giyim, Mefruşat, El-Makine Nakışı, Kırkyama, Saçaklama, Örgü, İğne Oyası, Resim, Cilt Bakımı, El Sanatları, Ahşap Boyama, Tezhip, Hüsn-ü Hat, Seramik-Cam-Çini, Ebru, Gemi Maketi, Pasta Yapımı, Aerobik-Step-Plates, Tiyatro, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koro Çalışmaları, Çocuk Korosu branşlarında alanında uzman eğitmenler tarafından ve belirlenen programlar dahilinde gerçekleştiriliyor.