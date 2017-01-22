Profesyonel takımlarımız ikinci yarının ikinci maçlarına çıkacaklar bugün. Puanın aslanın midesine indiği, telafisi olmayan haftalara girdik. 5 maçta 13 puan gibi çok güzel bir başlangıç yapmıştık, aynı hızla devam edelim istiyoruz. Temsilcilerimizin bugünkü maçları zorlu. Tümüne başarı dileyerek değerlendirmemize geçelim. Her daim olduğu gibi Kocaelispor’dan başlıyorum. İyi bir hazırlık kampının ardından ikinci yarıya zorluk derecesi yüksek bir deplasman galibiyetiyle başladık. Bir taraftan Play-Off hattındaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyor, öbür taraftan da liderin hata yapmasını bekliyoruz. Bugün bu sezon bize ilk yenilgi acısını tattıran Ankara Demirspor’u ağırlayacağız. Yaklaşık 1.5 ay sonra sevgililer anlamlı bir maçta buluşacak. Bu özel günümüzde gönlümüzce olsun.

NASIL BİR KADRO SAHADA OLACAK?

Öncelikle sahaya çıkacak 11’de ilgili tahminimizi yapalım. Kadro dışı olan Sinan ile sakatlığı süren genç kaleci Yusuf dışında tam kadroyuz. Kalede yine Kılıç oynayacaktır diye düşünüyorum. Can Emre oynasa da kimse için sürpriz olmaz. Kadir Öge’nin sol beke geri dönmesiyle birlikte Ali Keten gerçek yeri stopere geçecek, Kemal da yedekte oturacaktır. Hamza 4 maçtır yoktu, döner dönmez ilk 11’deki yerini alacak diye düşünüyorum. Çünkü Ümit Hoca, Burak Süleyman’ı 5 maç cezası biter bitmez ilk tertipte sahaya sürmüştü. Hamza’nın forvet arkasına geçmesiyle birlikte Sefa ön liberoya Mesut’un yanına gelecek, Mert kenara alınacak. Sanıyorum ki büyük olasılıkla böyle olacak.

ANKARA DEMİR, ÇOK DİŞLİ BİR RAKİP

Ankara Demirspor ligin iyi takımlarından biriydi, üstüne ara dönemde takviye yaptılar ve açılışı da 4-2’lik Bayburt galibiyetiyle yaptılar. Kesinlikle dişli bir rakip. Bizim bugün çok sabırlı olmamız ve gol için farklı planları ortaya koymamız gerekecek. 3-1 kaybettiğimiz ilk maçı elbette unutmadık. Sadece yenilgiyi değil, rakibin teknik direktörü Mehmet Kaya’nın futbolcularımıza yaptığı çirkefliği de. Elbette Mehmet Kaya’ya aynı şekilde bir cevap vermeyeceğiz, bizim yanıtımız sahada futbolla ve galibiyetle olacak. İlk yarıda içerde fazlaca puan kaybı yaptık. İkinci yarıda bu durumu değiştirmek zorundayız. Şampiyonluğu istiyorsak buna mecburuz.

TARAFTAR TRİBÜNLERİ DOLDURUR

Bugünkü maç için taraftarımıza gelin diye çağrı yapmayacağım çünkü zaten 1.5 aydır uzak kaldıkları takıma özlem dolular, mutlaka tribünleri dolduracaklardır. 15 bin dolayında bir taraftar bekliyorum bugün. Dernek Başkanı ve tribün liderleri mutlaka gerekli uyarıları yapacaktık ancak ben de buradan 12’nci adama saha olayları ve kötü tezahüratla ilgili durumun ciddiyetiyle ilgili hatırlatma yapmak istiyorum. Malum üç kez ceza aldığımız için sadece bir hakkımız kaldı. Sonrasında seyircisiz oynama gibi ağır bir yaptırım söz konusu. Hedefe giderken bu ceza bize ciddi bir darbe vurur. Keskin sirke küpüne zarar, aman dikkat diyorum.



BİRLİK İLE GÖLCÜK İÇİN ZORLU DEPLASMAN

Profesyonel ligdeki diğer takımlarımızın maçlarına bakacak olursak. Birlik, Kömür galibiyetiyle ikinci yarıya moralli başladı ve üstündeki takımların beklenen puan kayıplarının ardından da liderliğe ortak oldu. Bugün Anadolu Üsküdar deplasmanında işleri kolay olmayacak, zira rakip can derdinde. Maçın sentetik çimde olması da sıkıntılı bir durum. Ancak ne olursa olsun temsilcimizin elinden geleni yaparak puansız dönmeyeceği düşüncesindeyim. Gölcükspor ikinci yarıya moralli giriş yaptı, bir anlamda bıraktığı yerden başladı. Bugün İzmir’de ilk yarının son haftalarından itibaren çıkışa geçen Altay önünde çok zorlu bir sınava çıkacaklar. İzmir ekibi çok formda, Gölcükspor da 10 haftadır yenilmiyor. Çetin bir 90 dakika bekliyor iki takımı da. Bir puanın önemli, değerli olduğunu düşünüyorum.

DERİNCE ile DARICA G.B’NİN MAÇLARI

Derincespor ikinci yarıda kadroda büyük değişimle başlasa da, ilk maçında umduğunu bulamadı. Evinde iki puan kayıpla düşme hattında kaldı. Maçı izleyen sevgili Necip Öztaş, yenilerin takıma güç katacağından, takımın performansının gelecek için umut verici olduğunu söyledi. İnşallah diyelim. Bugün Halide Edip Adıvar deplasmanından temsilcimizden iyi bir sonuç bekliyoruz. Darıca G.B ikinci yarıya zorlu deplasman galibiyetiyle başlayıp, niyetini ortaya koydu. Beni Play-off kesmez, şampiyonluk istiyorum diye haykırdı. Kadro kalitesinin şampiyonluk için yeterli olduğunu düşünüyorum. Bugün Ankara Adliye karşısında rahat bir galibiyet alacaklarından yana da bir kuşkum yok.



GEBZESPOR NE YAPIP EDİP KAZANMALI

Son olarak BAL’da tüm dikkatlerin çevrildiği maça kısaca bakalım. Ergun Ortakcı yönetimindeki Gebze kent derbisinde zorlansa da istediğini aldı. Mor-Beyazlılar bugün sezonun kırılma maçına, finaline çıkacaklar adeta. Lider Velimeşe’yi konuk ediyorlar. Puan farkı 3 ancak rakibin bir maçı eksik. Yani 6 puan diyebiliriz. Gebzespor için bir anlamda tamam mı devam mı maçı olacak. Kazandığında yarışa ortak olacak. Zaten günlerdir Gebze bu maçla yatır kalkıyor. Kimse başka bir sonuç düşünmüyor. Başkan İlker Çakır, tüm Gebze’yi maça çağırdı. 20 bin kişi bekleniyor. Böylesi bir maç kaçmaz. Kocaelispor’un maçı olmasaydı inanıyorum çok sayıda Kocaelispor taraftarı da orada olur, desteğini verirdi. Gebzespor’a kritik sınavda yürekten başarılar.

Ekmek kadayıfı, hem de kaymaklı!

Dün Kocaelispor camiasının kulağı, tüm dikkati Adana’daki Kozan Belediye-Sancaktepe maçındaydı. Puana şiddetle ihtiyacı olan Kozan’ın hafta içindeki kupa maçından yorgun olan lideri yenemese bile, berabere kalabileceğini, dolayısıyla bir çelme takabileceğine inanıyorduk. Umduğumuzdan fazlası oldu. Sancaktepe kaybetti. Ekmek kadayıfı istedik, kaymaklı oldu. Tabi ki, bu sonucun önem ve anlam kazanması için bizim bugün kazanmamız gerekiyor. Farkı 5’e indirmek için fırsat bulduk, inşallah değerlendiririz. Ayrıca Çorum- Erzincan maçının berabere bitmesi de bizim için iyi bir sonuçtu.



