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GÖNÜL KİMİ SEVERSE GÜZEL ODUR

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İbrahim ELGİN

      Resimleriyle  çok  ünlü  bir  ressam  talebelerine  ders  vermek  için  onlara  bir  soru  sorar. Aranızda  kendine  güvenip  galeri  açmak  isteyen  var mı  der. Talebelerinden  biri  ısrarla  hocam  ben  artık  yetiştim resim  konusunda da  kendime  güveniyorum  hemen  bir  galeri  açabilirim  der. Hocası da  peki  oğlum der  yalnız  sana  bir  görev  vereceğim  onu  yerine  getireceksin. Talebesi de  ne  derseniz  onu  yaparım  hocam  der.

     Şimdi  yaptığın  ve  senin  gözünle  en  beğendiğin  bir  tablonu  şehrin  en  işlek  caddesine  koyacak  ve   tablonun  yanına da  bir  kurşun  kalem  koyarak  şöyle  bir şey  yazacaksın. “Lütfen  beğenmediğiniz  yerleri  kalemle  işaretleyiniz.” . Akşama da  tabloyu  oradan  alarak  bana  getireceksin. Talebesi  hocasının  dediklerini  aynen  uygular  ve  akşam  üzeri  tabloyu  oradan  alarak  hocasının  yanına  üzgün  bir  vaziyette  gider. Neden  üzgündür  günlerce   uğraşıp  ve  beğenerek  yaptığı  tablosunda  kalemle   işaretlenmeyen  yer  kalmamış  adeta  tablodaki  resim  görülmemektedir. Hocası  talebesinin  o  üzgün  halini  görünce  biraz  üzülür  ama  talebesine  hiç  çaktırmaz  ve  ardından  talebesine  bak  oğlum  der.

     Şimdi  bir  işlem  daha  yapacağız  seninle  der. O  tablo  üzerindeki  kalem  izlerini  silerek  aynı  o  işlek  caddenin  başına  koyup  yanına da  bir  yağlı  boya  ile  bir  fırça  koyacak  ve  bu  defada  şunu  yazacaksın.”Lütfen  beğenmediğiniz  yerleri  yanındaki  yağlı  boya  ve  fırçayla  düzeltin”. Akşama da  aynı  tabloyu  alıp  yanıma  geleceksin. Talebesi  tekrar  hocasının  dediklerini aynen  uygular  ve  akşam  üzeri  tabloyu   koyduğu  yerden  alarak  fakat  bu  sefer  sevinçli  bir  vaziyette  hocasının  yanına  gider. Fakat  kafası  iyice  karışmıştır. Hocam  der  ben  bu  işten  bir şey  anlamadım  lütfen  bu  işin  sırrını  bana  anlatır mısınız  diye  sorunca.

    Hocası  bak  oğlum  der  hayat  işte  böyle  bir şey  insanlar  o  tabloya  hiçbir  zaman  senin  gözünle  bakamaz  çünkü  o  tablo  için  günlerce  sen  uğraştın  sen  emek  verdin  karşı  taraftaki  insan  senin  verdiğin  bu  kadar  emeği  göz  nurunu  bilmez. O  tablonun  ne  kadar  değerli  olduğunu  ancak  sen  bilirsin. O  senin  gözünde  güzeldir.  Unutma  bu  hayatta  insanlar  senin  yaptığın  her şeyini  demeyelim  ama  bazı hareketlerini  veya  yaptığın  şeyleri  eleştirebilirler. Ama  onlara  desen ki  peki  böyle  yapmayım da  nasıl  yapayım  dediğinde  sana  yol  gösterecek  insanda  sana  kendi  yaşadığı  hayatın  bakış  açısıyla  yardım  etmeye  çalışacak  oda  sana  ters  gelecektir.   

     Çünkü  hiç  kimse  senin  yaşadığın  hayata  senin   gözünle  bakamaz. İnsanlar  sadece  eleştirir  gel  beraber  düzeltelim  deyince   yanın da  çoğu  zaman  kimseyi  bulamazsın. Hani  duymuşsunuzdur. Çok  meşhur  bir  aşk  hikayesi  vardır.  Leyla  ile  Mecnun  diye. Bir  gün  Padişah  Mecnunun  deli  divane  aşkını  duyar  ve  onu  saraya  davet  eder. Askerlerine de  emir  verir  gidin  şu  Leylayı  nerdeyse  bulunda  buraya bir  getirin  şu  aşıkları  evlendirip  sevaba  girelim  der.   Neyse  arar  bulurlar  Leylayı  Padişahın  huzuruna  getirirler. 

     Padişah  bir  görür ki  Leyla  kara  kuru  tabiri  caizse  pekte  güzel  biri  değildir. Hemen  mecnunun  kulağına  eğilerek  oğlum senelerce  seni  perişan  hale  getirip  dağlarda  dolaştıran  kız  bu mudur  bırak  bunu  ben  sana  daha  güzel  birini  bulurum  deyince  Mecnun  da  Padişahın  kulağına  eğilerek  padişahım  der  sen  belki  Leylayı  güzel  bulmadın  ama  birde  benim  gözümle  bir  bakabilsen  ona  o  benim  için  dünya  güzelidir  der.

     Hani  derler  ya  gönül  kimi  severse  güzel  odur  diye. İşin latifesi  ama  çokta  güzel  olmayan  bir  erkekle  alımlı  güzel  bir  bayan  evlenmişler. Bayanın bir  arkadaşı  bir gün  ona  kızım  bu  kadar  güzel  bir  kızsın  böyle  çirkin  bir  adamı  nereden  bulup da  evlendin  deyince  oda  ne  yapalım  kızım  babamın  evinde  oda  yoktu  demiş.  Neyse bu  haftalıkta  bu  kadarla  yetinelim. Herkese iyi  pazarlar.

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