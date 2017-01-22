GÖNÜL KİMİ SEVERSE GÜZEL ODUR

Resimleriyle çok ünlü bir ressam talebelerine ders vermek için onlara bir soru sorar. Aranızda kendine güvenip galeri açmak isteyen var mı der. Talebelerinden biri ısrarla hocam ben artık yetiştim resim konusunda da kendime güveniyorum hemen bir galeri açabilirim der. Hocası da peki oğlum der yalnız sana bir görev vereceğim onu yerine getireceksin. Talebesi de ne derseniz onu yaparım hocam der.

Şimdi yaptığın ve senin gözünle en beğendiğin bir tablonu şehrin en işlek caddesine koyacak ve tablonun yanına da bir kurşun kalem koyarak şöyle bir şey yazacaksın. “Lütfen beğenmediğiniz yerleri kalemle işaretleyiniz.” . Akşama da tabloyu oradan alarak bana getireceksin. Talebesi hocasının dediklerini aynen uygular ve akşam üzeri tabloyu oradan alarak hocasının yanına üzgün bir vaziyette gider. Neden üzgündür günlerce uğraşıp ve beğenerek yaptığı tablosunda kalemle işaretlenmeyen yer kalmamış adeta tablodaki resim görülmemektedir. Hocası talebesinin o üzgün halini görünce biraz üzülür ama talebesine hiç çaktırmaz ve ardından talebesine bak oğlum der.

Şimdi bir işlem daha yapacağız seninle der. O tablo üzerindeki kalem izlerini silerek aynı o işlek caddenin başına koyup yanına da bir yağlı boya ile bir fırça koyacak ve bu defada şunu yazacaksın.”Lütfen beğenmediğiniz yerleri yanındaki yağlı boya ve fırçayla düzeltin”. Akşama da aynı tabloyu alıp yanıma geleceksin. Talebesi tekrar hocasının dediklerini aynen uygular ve akşam üzeri tabloyu koyduğu yerden alarak fakat bu sefer sevinçli bir vaziyette hocasının yanına gider. Fakat kafası iyice karışmıştır. Hocam der ben bu işten bir şey anlamadım lütfen bu işin sırrını bana anlatır mısınız diye sorunca.

Hocası bak oğlum der hayat işte böyle bir şey insanlar o tabloya hiçbir zaman senin gözünle bakamaz çünkü o tablo için günlerce sen uğraştın sen emek verdin karşı taraftaki insan senin verdiğin bu kadar emeği göz nurunu bilmez. O tablonun ne kadar değerli olduğunu ancak sen bilirsin. O senin gözünde güzeldir. Unutma bu hayatta insanlar senin yaptığın her şeyini demeyelim ama bazı hareketlerini veya yaptığın şeyleri eleştirebilirler. Ama onlara desen ki peki böyle yapmayım da nasıl yapayım dediğinde sana yol gösterecek insanda sana kendi yaşadığı hayatın bakış açısıyla yardım etmeye çalışacak oda sana ters gelecektir.

Çünkü hiç kimse senin yaşadığın hayata senin gözünle bakamaz. İnsanlar sadece eleştirir gel beraber düzeltelim deyince yanın da çoğu zaman kimseyi bulamazsın. Hani duymuşsunuzdur. Çok meşhur bir aşk hikayesi vardır. Leyla ile Mecnun diye. Bir gün Padişah Mecnunun deli divane aşkını duyar ve onu saraya davet eder. Askerlerine de emir verir gidin şu Leylayı nerdeyse bulunda buraya bir getirin şu aşıkları evlendirip sevaba girelim der. Neyse arar bulurlar Leylayı Padişahın huzuruna getirirler.

Padişah bir görür ki Leyla kara kuru tabiri caizse pekte güzel biri değildir. Hemen mecnunun kulağına eğilerek oğlum senelerce seni perişan hale getirip dağlarda dolaştıran kız bu mudur bırak bunu ben sana daha güzel birini bulurum deyince Mecnun da Padişahın kulağına eğilerek padişahım der sen belki Leylayı güzel bulmadın ama birde benim gözümle bir bakabilsen ona o benim için dünya güzelidir der.

Hani derler ya gönül kimi severse güzel odur diye. İşin latifesi ama çokta güzel olmayan bir erkekle alımlı güzel bir bayan evlenmişler. Bayanın bir arkadaşı bir gün ona kızım bu kadar güzel bir kızsın böyle çirkin bir adamı nereden bulup da evlendin deyince oda ne yapalım kızım babamın evinde oda yoktu demiş. Neyse bu haftalıkta bu kadarla yetinelim. Herkese iyi pazarlar.