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Gönül Köprüsü Projesi ülke sınırlarını aştı

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Gönül Köprüsü Projesi ülke sınırlarını aştı
Bosna-Hersek’li 50 genç eğitmenleriyle birlikte Kocaeli’ne konuk oldu. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın doğu ve batı kardeşliğine yönelik geliştirdiği “Gönül Köprüsü Projesi” ülke sınırlarını aştı. Proje, Türkiye’nin özellikle doğu ve güneydoğu kesiminde yaşayan gençleri Kocaeli’nde buluşturarak, gençlerin birbirleriyle tanışmalarını sağlıyordu. Ancak Gönül Köprüsü bu defa sınırları aşarak Bosna-Herkes’i Kocaeli’ne bağladı. Bosnalı 50 öğrenci proje kapsamında Kocaeli’ne gelerek, kenti tanıma ve buradaki Kocaelili gençlerle buluşma imkanı buldu.

ÜNİVERSİTELİ 50 GENÇ

Bosna-Hersek’teki çeşitli din ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği İslam Kursu’na devam eden fen liseli ve üniversiteli 50 genç, Bosna-Hersek Mostar Baş Müftüsü Süleyman Cikotic ile birlikte Kocaeli’ne geldi. Bosna- Hersek grubu Kocaeli’nde Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından karşılandı. Konuk heyet, Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Seka Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.

 200'E YAKIN DENEY

Öğrencilere burada ilk olarak Bilim Merkezi ile ilgili detaylı bilgi verildi. Bosna - Hersek’li öğrenciler, bilgilendirmenin ardından Bilim Merkezi’nde özel tasarlanmış 200’e yakın deney düzeneğini inceleyerek optik illüzyon, yanardağ modeli ve hücre modeli hakkında bilgi edindi. Bilim Sultanlı atölyesine adeta hayran kalan konuk öğrenciler özellikle Filli Su Saatine büyük ilgi gösterdi. Seka Kağıt Müzesi’ni de ziyaret eden Bosna - Hersek ekibi, kağıt üretim sürecinde kullanılan makine ve diğer ekipmanları gördü.

TAVSİYELERDE BULUNDU

Öte yandan öğrencileriyle birlikte Kocaeli’ne gelen ve bir Türk dostu olan Mostar Müftüsü Süleyman Cikolic, kendilerine gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür etti. Yüksek tahsilini 19 Mayıs Üniversitesi’nde yaptığını kaydeden Cikolic, öğrencilerine de Türkiye’de okumaları için tavsiyelerde bulunduğunu söyledi. Cikolic, Gönül Köprüsü Projesi ile Kocaeli’ne gerçekleştirdikleri gezisinin öğrencilerinin kültürel ve sosyal gelişimine büyük katkı sunduğunu kaydetti.

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