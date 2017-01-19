Gönülden Dile Şarkılar Konseri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bayanlar Türk Müziği Topluluğu tarafından SDKM’de düzenlenen konser, Türk Sanat Müziği sevenleri tarafından beğeniyle izlendi.

Ayşen Cengiz’in şefliğini yaptığı Bayanlar Türk Müziği Topluluğu’nun verdiği konserle müzikseverlerle buluşan koro Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserleriyle sanatseverleri büyüledi.

YAŞLILARA ÇİÇEK TAKDİMİ

Gönülden Dile Şarkılar Konseriyle müzikseverlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bayanlar Türk Müziği Topluluğu seçkin repertuarıyla müzik keyfi yaşattı. SDKM’yi dolduran sanat müziği severlerin arasında özel konuklar da vardı. Yaşlılar yurdunda kalan yaşlılarda konseri izlemeye gelmişti. Konser boyunca eserlere eşlik eden, unutulmaz bir akşam yaşayan yaşlılara konser sonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından çiçek takdim edildi.