Gönüllü itfaiyeciler çoğalıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Gönüllü İtfaiyecilik uygulaması ile kentin her bölgesinde olaylara müdahale edebilecek kişiler yetiştiriyor. Uygulamayı yaygınlaştırmak için yeni gönüllülere kapı açan Kocaeli İtfaiyesi, mahalle ve üniversitelerde eğitim çalışması için hazırlık yapıyor. Gönüllü itfaiyeciler yaşadıkları bölgenin itfaiye eri gibi hareket ediyorlar. Bölgelerindeki olası kazalara merkezden ekipler gelene kadar ilk müdahaleyi yaparak faciaların önüne geçiyorlar. 2001 yılından bu yana Kocaeli'de bin 300 kişi gönüllü itfaiyecilik eğitimi aldı. Bunlardan 150 kişi ise aktif olarak görev yapıyor.

TOPLUMUN İÇİNDEN İTFAİYECİ

Gönüllü İtfaiyeci uygulamasıyla afet anında halkı yönlendirecek, krizin atlatılmasında yetkililere yardımcı olacak ara güç de elde edilmiş olunuyor. Afet eğitimi almış bilinçli kişiler özellikle deprem olmak üzere birçok felakette önemli rol alıyor. Gönüllü İtfaiyecilik afetlere karşı kişilerin toplumun içinden yetişmesi, toplumun içinde var olması ve çoğalması bakımından da önemli bir uygulama olarak görülüyor. Projenin yaygınlaştırılması için mevcut gönüllü itfaiyecilerle koordinasyon toplantısı yapıldı. İtfaiye Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda 2001 yılından bugüne kadar itfaiye teşkilatı içerisinde gönüllü itfaiyeci olarak yer alıp teşkilata olaylarda destek olan tüm gönüllü itfaiyecilere emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

ÜNİVERSİTEDE TANITILACAK

Gönüllü itfaiyecilerin temel itfaiyecilik eğitimlerine devam edilip, itfaiye teşkilatına yeni gönüllü itfaiyeciler kazandırılması gerektiği vurgusu yapıldı. Mahallelerde, okullarda gönüllü itfaiyecilik eğitimleri verilerek toplumun itfaiye olaylarında bilinçlenmesine katkı yapılması ele alındı. Her yıl 5 Aralık'ta kutlanmakta olan Dünya Gönüllüler Günü dolayısı ile Kocaeli Üniversitesi'nde hafta boyunca gönüllü itfaiyeciler standı açılarak, üniversite öğrencilerinin bilgilendirilmesi sağlanacak.