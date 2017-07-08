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Gönüllü Kültür Teşekkülleri, Sakarya’daki vahşeti lanetledi

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Gönüllü Kültür Teşekkülleri, Sakarya’daki vahşeti lanetledi
Kocaeli Kültür Teşekkülleri üyeleri Perşembe Pazarı alanında Sakarya’ya yaşanan ve Suriyeli hamile kadınının tecavüze uğrayarak yanındaki 10 yaşındaki oğlu  ile birlikte katledildiği olayı lanetleyen bir basın açıklaması yaptı.

Platform üyeleri daha sonra Sakarya’da gerçekleşen cenaze namazına katıldı. Basın açıklamasını Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Şahin Yaşlık okudu.

Yaşlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

-“Komşu ilimiz Sakarya’da yaşanan, Suriyeli bir kardeşimiz ve çocuğuna karşı yapılan insanlık dışı saldırıyı lanetliyor, mahşeri vicdanı yaralayan saldırıyı yapanların en ağır cezayı almalarını istiyoruz.  Sakarya’da yaşananlar yürekleri kanatmıştır. Geride bıraktığımız Ramazandan nasiplenmemiş ve birileri tarafından ortaya saçılmaya çalışılan nefret tohumuna kapılmış insan müsvetteleri hamile bir kadına ve ' onun günahsız evladına karşı hayvanca bir vahşet işlediler. Türk adaleti onlara gereken cezayı mutlaka verecektir. Ancak Türk milleti olarak biz de yüreklere düşen ateşi söndürmek zorundayız. Ülkemizde bugün Suriye'den milyonlarca muhacir kardeşimiz var. Onlarla ekmeğimizi bölüşüyor, acılarını paylaşıyor ve yanı başımızda cereyan eden “Emperyal Tezgah” ın bitmesi için ülke olarak mücadele ediyoruz. Ülkemiz onlara destek oldukça, terör belasını Suriye topraklarından defettikçe yüz binlerce kardeşimiz ülkesine döndü ve dönmeye devam ediyor.

UTANILACAK BİR OLAY

Bazı yayın kuruluşları ve sosyal medyada sanki mülteci kampında milyonlarca kardeşimiz yokmuş gibi, sahillerde tatil yaptıkları, devlet imkânlarının onlara sınırsız aktarıldığı gibi kasıtlı ve provokasyona yönelik paylaşımlar, oynanan oyunun bir parçasıdır. Amaç kardeşliğimizi zedelemek, bizi birbirimize düşürmektir. Son günlerde, insanlıktan nasipsiz“ bu organize güruh, maksatlı olarak' Suriyeli nefreti oluşturmak için yoğun provokasyon içerisindedirler. Türkiye'ye sığınan kardeşlerimizin üzerinden yapılan bir incelemeye göre ülkemizde Suriyelilerin % 72'si kadın, çocuk ve 65 yaş üstü erkek iken, sanki hepsi savaştan kaçmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Zaman zaman insanımız da bu algıya kapılmaktadır. Sakarya'da cereyan eden hadise utanılacak bir hadisedir. Kadın ve çocuğun öldürüldüğü bir cinayet, Sakarya gibi milli mücadele kahramanı ve adamca duruşuyla memleketin göğsünü kabartan bir şehrin canını yakan, yüreğini yaralayan, vicdanı kanatan bir utanç olmuştur.

FAİLLERİN CEZALANDIRILMASI SÜRECİNİ TAKİP EDECEĞİZ

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri olarak öğlen namazına müteakip cenaze namazına katılacak ve kardeşliğimizi bir kere daha göstereceğiz. Bu vahşetin sorumlusu, ülkemizde Suriyeli nefreti oluşturmaya çalışan sefilleri ve provokatörleri de lanetleyeceğiz. Bu saldırının mağdurlarının yanında yer alarak faillerinin cezalandırılması sürecini takip etmekteyiz. Ancak sivil toplum kuruluşları olarak asıl bu gibi olayların sebebi olarak provokasyonları yürüten kişi ve kurumlarında hukuki ve toplumsal yaptırımlarla karşılaşması gerektiğini vurgulayarak büyük bir projenin parçası olan bu elim hadisenin tuzağına düşmeyerek mültecilere karşı gerçekleştirilen her türlü nefret suçuna karşı mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

Ayşegül KALAYCI

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