Gönüllü Teşekküller’den yürüyüşe katılanlara teşekkür

Gönüllü Kültür Teşekkülleri yönetimi yaptığı basın açıklaması ile geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen “Teröre Lanet, Kardeşliğe Evet” yürüyüşüne katılan ve destek olan herkese teşekkür etti.

Basın açıklamasını Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık okudu.

Şahin Yaşlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bütün Kocaeli, on binlerle buluştuk, tek nefes, tek ses olduk. Ülkemizin birliğine, huzur ve istikrarına göz dikenlere karşı “Teröre lanet, kardeşliğe evet” yürüyüşünde birlikte atan yürek olduk. Ülkemizin değişik yörelerinde hain terör saldırılarıyla şehit edilen kahraman polislerimiz ve şanlı askerlerimiz için buluştuk. Ülkemiz dışında yaşanan katliamlarda hayatının kaybeden kardeşlerimiz için; Halep için, Musul için yürüdük. Kocaeli tarihine geçen dev bir platformla bir araya gelmenin haklı gururunu yaşadık. Kalplerin tek ses ve tek yürek olarak attığı bu yerde, hain plânların, terör saldırılarının hiç bir işe yaramayacağını bir kez daha dünyaya haykırdık. Bu büyük organizasyonun bir parçası olmaktan her birimiz onur duyduk. Bu anlamda bizlere katkı sunan bütün Siyasi Partilerimizin temsilcilerine, meslek örgütlerimize, sivil toplum örgütlerimize, teröre lanet yürüyüşünde yanımızda olan medyamıza, ilimiz milletvekillerine, belediye başkanlarımıza ve çalışanlarına, devlet erkânımıza, emniyet güçlerimize, tüm kamu personellerimize çok teşekkür ediyoruz.”

Ayşegül Kalaycı

