  • BIST 87.882
  • Altın 144,977
  • Dolar 3,6626
  • Euro 3,8811
  • Kocaeli 1 °C

Goodyear, işçi alacak! İşte şartlar

»
Goodyear, işçi alacak! İşte şartlar
Goodyear Lastikleri A.Ş., D-100 Karayolu Köseköy Mevkii’nde kurulu bulunan İzmit Fabrikası’nda geçici süreyle çalıştırılmak üzere geçici personel alımıyla ilgili duyuru yayınladı.

CUMA SON GÜN

 Askerlik görevini tamamlamış, 1990 ve sonrası doğumlu olan, EML, Teknik Lise, MYO ilgili branş mezunu veya mesleki eğitim sertifikası olan, en az 1.72 m. boy ve 60 kilodan az olmayan adayların en geç cuma günü saat 17.00’ye kadar müracaat etmesi gerekiyor. Beceri, sayısal test ve mülakatta başarılı olan ve sağlık kontrolünü geçen adayların ihtiyaç kadarı Goodyear’de geçici personel olarak istihdam edilecek.
 

Bu haber toplam 6349 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 4
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İSU’da arabulucu süreci başlayacak14 Şubat 2017 Salı 11:00
  • Dolar bir ayın en düşük seviyesinde14 Şubat 2017 Salı 09:00
  • Otogazda beklenen indirim haberi geldi13 Şubat 2017 Pazartesi 18:20
  • Dolar o seviyenin altında13 Şubat 2017 Pazartesi 09:35
  • Doğu Kışla’da çok önemli ihale13 Şubat 2017 Pazartesi 09:10
  • Binlerce kişi parasını unuttu! Paralar devredilecek12 Şubat 2017 Pazar 14:00
  • Kartepe Belediyesi'nden ihale12 Şubat 2017 Pazar 13:37
  • Büyükşehir satacak, ihaleden KSO alacak 11 Şubat 2017 Cumartesi 22:05
  • Körfez Taşköprü'ye 10 milyon TL’lik yatırım10 Şubat 2017 Cuma 17:58
  • İzmit Belediyesi Gültepe Evleri ihalesi kat karşılığı yapılıyor10 Şubat 2017 Cuma 16:58
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • AK Parti İl Başkanı Ceyhan: "Hedef: 65, Yakışan: 70"
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti