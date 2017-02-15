Goodyear, işçi alacak! İşte şartlar

Goodyear Lastikleri A.Ş., D-100 Karayolu Köseköy Mevkii’nde kurulu bulunan İzmit Fabrikası’nda geçici süreyle çalıştırılmak üzere geçici personel alımıyla ilgili duyuru yayınladı.

CUMA SON GÜN

Askerlik görevini tamamlamış, 1990 ve sonrası doğumlu olan, EML, Teknik Lise, MYO ilgili branş mezunu veya mesleki eğitim sertifikası olan, en az 1.72 m. boy ve 60 kilodan az olmayan adayların en geç cuma günü saat 17.00’ye kadar müracaat etmesi gerekiyor. Beceri, sayısal test ve mülakatta başarılı olan ve sağlık kontrolünü geçen adayların ihtiyaç kadarı Goodyear’de geçici personel olarak istihdam edilecek.

