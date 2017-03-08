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Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

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Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel logo hazırladı.

Google, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel logo hazırladı.

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırlanan "doodle" olarak adlandırılan özel tasarımlı logo ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor.

Logonun üzerine tıklandığında, kadınlar farklı meslek alanlarında çocuklarla birlikte görülüyor.

Her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün olan Dünya Kadınlar Günü, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılıyor. Türkiye'de ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı.

"Doodle" uygulamaları ise dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ve konuya özel, daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

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