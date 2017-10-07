Gören telefonuna sarıldı

Yangın bugün 15.30 sıralarında İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Erkan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; altında güzellik merkezinin de bulunduğu 3 katlı bir apartmanın çatısında işçilerin izolasyon çalışması yaptığı esnada çatıdaki tahtalar bir anda tutuştu. Çıkan yangını fark eden işçiler durumu itfaiyeyi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede önlem alarak binanın alt katındaki güzellik merkezindeki kişileri dışarı çıkararak uzaklaştırdı. İtfaiye erleri daha sonra yangın merdivenini çatıya uzatarak çıkan yangını yarım saatlik çalışma ile kontrol altına alarak söndürdü. Ardından soğutma çalışması yaptı. Maddi hasarın meydana geldiği yangında ölen ya da yaralananın olmaması sevindirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada çevredeki vatandaşların cep telefonları ile sosyal medya üzerinden yayın yapmaları dikkatlerden kaçmadı. Polis ekipleri ise yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ