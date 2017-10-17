Gören telefonuna sarıldı
SİVAS kent merkezindeki bir caddede, elektrikli süpürgeyi hortumundan tutarak arkasından çekerek götüren adamı görenler, cep telefonlarına sarıldı.
Etrafındaki meraklı gözlere aldırış etmeyen yaşlı adamın süpürgeyi çekerek götürmesi, çevredekiler tarafından kaydedildi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, büyük ilgi gördü, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
17 Ekim 2017 Salı 21:32
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