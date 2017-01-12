Görevden alınan asker intihar etmek istedi

Bugün Kartepe’de meydana gelen olayda FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındığını iddia eden uzman çavuş çatıya çıkıp intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi Hasanpaşa Caddesi Tanrıkulu Sokak'ta ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Arslan Güngör (27) isimli şahıs yanına bıçak ve tüp alıp yaşadığı evin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Uzman çavuş olarak orduda görev yaptığını söyleyen Arslan, FETÖ'nün kumpasına gelerek görevden alındığını iddia etti. İşsiz kalınca borçlarını ödeyememesi nedeniyle intihar etmek istediği öğrenilen Güngör, uzun çabalar sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.

Kerim YAVUZ

