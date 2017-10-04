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  3. Göreve iade edilmişti! Artık araştırmacı
Göreve iade edilmişti! Artık araştırmacı

Göreve iade edilmişti! Artık araştırmacı

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Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaparken FETÖ davası kapsamında görevden alınan Mustafa Cansız, hukuk mücadelesi vermiş, FETÖ ile ilişkisi olmadığını kanıtlamıştı. Mustafa Cansız’ın yeniden eski görevine atanması bekleniyordu. Ancak Valilik’te İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde araştırmacı olarak görevlendirildi. 

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