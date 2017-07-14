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Görevli kapıyı kilitleyince...

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Görevli kapıyı kilitleyince...
İzmit'te görevlinin kapıyı kilitleyerek gittiği okulun bahçesinde mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı.

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi Fatih Ortaokulu bahçesinde vakit geçiren çocuklar, evlerine gitmek istedikleri sırada okulun bahçe kapısının kitlenmiş olduğunu fark etti.Çocukların haber vermesi üzerine gelen itfaiye, okulun bahçe kapısını, bağlı olan çelik telleri keserek açtı.

Çocuklardan Mertcan Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla okul bahçesinde sohbet ettiklerini belirterek, kapının kilitleneceğini bilmediklerini, bahçeden çıkamayınca itfaiyeden yardım istediklerini söyledi.

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