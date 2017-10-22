Görme engelli arkadaşlarının gören gözü oldular

Proje kapsamında üniversitede eğitim gören görme engelli öğrenciler, gönüllü arkadaşlarının seslendirdiği ders notlarına ulaşırken, sosyal sorumluluk projeleri dolayısıyla seslendirilen romanları da okuyabiliyor. KOÜ Görme Engelliler Birimi Sorumlusu ve Proje Koordinatörü Mehmet Kadir Urkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birim olarak görme engelli öğrenciler için ders kitaplarını ve ders notlarını seslendirdiklerini söyledi. KOÜ'de 75 görme engelli öğrenci olduğunu belirten Urkaya, bu öğrencilerin istekleri doğrultusunda notları seslendirdiklerini ya da dijital ortama aktardıklarını kaydetti.

Urkaya, seslendirme kurallarına uyarak bunu gerçekleştirdiklerini aktararak, "Görme engelli öğrencilerimiz daha çok doğal ses istiyorlar. Normalde bizim birimimizde kitapları robotik sese çeviren cihazımız var ama öğrencilerimiz doğal ses tercih ettiği için seslendirmeyi o yönde yapıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Ders notları arttıkça gönüllü sayımız da artıyor"

Derslerdeki notların cihazlar yoluyla seslendirilemediğinden bu aşamada kendilerinin devreye girdiğini anlatan Urkaya, bundan dolayı gönüllü öğrencilerle seslendirme yaptıklarını dile getirdi.

Urkaya, sosyal ağlardan ve yapılan duyurular sayesinde görme engelli öğrencilerin de kendilerine gelerek bu projeden faydalandığını, projenin yaklaşık 4 yıldır devam ettiğini belirtti.

Şu ana kadar 76 ders kitabı seslendirdiklerine işaret eden Urkaya, şöyle konuştu:

"Bunun dışında birçok not seslendirmesi yaptık. Ayrıca sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gönüllü öğrencilerimiz seslendirdikleri romanları birimimize bırakıyor. Ders notları arttıkça gönüllü sayımız da artıyor. Öğrencilerimiz birimimize gelerek ders notlarını CD olarak alabiliyorlar. Görme engelli öğrencilerimize derslerinde yardımcı olabilmek için ders kitaplarını, ders notlarını onlara seslendiriyoruz. Proje sayesinde KOÜ'deki görme engelli öğrencilerimizin derslerinde karşılaşacakları zorlukları azaltmayı hedefliyoruz."

- "Mutlaka gelip burada seslendirme yapsınlar"

Birimde gönüllü olarak kitap seslendiren İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi İlkay Karakaya da sosyal medya aracılığıyla projeye katıldığını belirterek, görme engelli öğrencilere fayda sağladığı için mutlu olduğunu ve mezun olana kadar projeye dahil olacağını kaydetti.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Meltem Bahşi ise projeye arkadaşı aracılığıyla katıldığını ifade ederek, bu projeyle gurur duyduğunu belirtti.

Her vatandaşın engelli adayı olduğunu vurgulayan Bahşi, "Bu durumu empati yaptığım zaman, onların sorunlarını, çabalarını anlayabiliyorum. Bu noktada küçük bir katkım olsun istedim ve gönüllü olarak okuyucu olmayı tercih ettim. Bu projede yer almaktan mutluyum. Şu an bir hukuk kitabı seslendiriyorum. Kitap bittikten sonra seslendirmeye devam edeceğim. Tüm arkadaşlarıma gönüllü olmayı tavsiye ediyorum. Mutlaka gelip burada seslendirme yapsınlar. Bu proje görme engelli arkadaşlarıma katkı sağladığı kadar benim için de faydası oluyor. Hem okumamı geliştiriyorum hem de onlarla beraber bilgi ediniyorum." ifadesini kullandı.

- "Proje sayesinde başarılı olacağıma inanıyorum"

İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü görme engelli öğrencisi Gökçe Polat, projenin kendisine önemli katkı sağladığını kaydederek, "Proje sayesinde eğitim hayatımda hem teknik anlamda hem de ders notlarına erişim anlamında kendimi geliştireceğimi ve daha başarılı olacağıma inanıyorum. Burada bir sürü imkan var. Hiçbirini yapamasam, birimdeki kitap tarama cihazına kitabımı taratıp oradan ders notlarını dinleme imkanım var." şeklinde konuştu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü görme engelli öğrencisi Mehmet Şahin de projeyi kendileri için hazırlayan gönüllülere teşekkür ederek, birim sayesinde tüm ders notlarına kolaylıkla ulaştıklarını söyledi.