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Görme engelli judocuların büyük başarısı

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Görme engelli judocuların büyük başarısı
Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de yapıldı.

72 kulüpten 300 sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya Büyükşehir Kağıtspor Kulübü Gültekin Sevinç yönetiminde 8 sporcuyla katıldı. Mavi-Beyazlı kulüpten 50 kiloda Mustafa Fil ile 81 kiloda Alperen Tezegül gençlerde, 73 kiloda Serdar Aydın büyüklerde şampiyon oldu.

 Büyükler 100 kiloda Erkan Özaydın ikinci, 60 kiloda Lokman Artan ise üçüncülük derecelerine imza attı. 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile Kağıtspor 6 kulübü geride bırakarak Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Dereceye giren Mavi-Beyazlı sporcular Milli takıma davet edildi. Şampiyonada ilk ikiye giren sporcular ise 13 Mayıs’ta Azerbaycan’da yapılacak İslam Oyunlarında ülkemizi temsil edecek.

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