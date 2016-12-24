Görme engelliler, terörü kınadı

Altı Nokta Körler Derneği Kocaeli Şubesi son zamanlarda yaşanan terör olaylarını kınayan bir basın açıklaması yaptı.

Dernek Başkanı Lütfü İskeçe ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı basın açıklamasında terör olaylarına karşı sağduyu çağrısı yapıldı. Basın açıklamasını okuyan Seval Yüksel şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz son haftalarda bölgemizde gelişen olaylarında oluşturduğu otorite boşluğundan dolayı artarak süre gelen terör olaylarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Anadolu’ya ayak bastığımız 1071 'den bugüne kadar sömürgeci güçler iştah ile coğrafi anlamda önemli avantajları olan yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olan Anadolu’muzda çeşitli iç ve dış dinamikleri kullanarak zaman zaman toplumumuzun huzurunu birbirine güvenini ve kardeşliğini ortadan kaldırma teşebbüsünde bulunmuşlardır. Bu unsurlar kimi zaman toplumumuzun din duygularını istismar ederek ya da mezhep farklılıklarımızı istismar ederek, kimi zaman da etnik ve sınıfsal farklılıklarımızı istismar ederek toplumumuzu kargaşaya ve çatışma ortamına itmeye çalışmışlardır. Ancak et ve tırnak olmuş milletimiz üzerine oynanan bütün oyunları püskürtmüştür. Bu püskürtme Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale zaferiyle emperyalistlerin oyunlarını kendilerine iade etmiştir.



KARDEŞ KAVGASINA SÜRÜKLEME AMACI

Bugün de terör örgütleri gerek etnik gerek dinsel ve mezhepsel farklılıklarımızı bir çatışma ortamına dönüştürmek amacıyla bütün imkanlarını kullanarak ülkemizi bir kardeş kavgasına sürükleme çabasındadırlar. Ancak terör örgütleri bu amaçlarına ulaşamamışlardır ve ulaşamayacaklardır.

Ayşegül Kalaycı

