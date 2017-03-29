Görme engelliler Türkiye Şampiyonasına KO-MEK ile hazırlanıyor

KO-MEK ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, görme engelli vatandaşlara satranç kursu veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(KO-MEK) her kesimden vatandaşa ulaşarak, eğitim vermeye devam ediyor. KO-MEK 315 farklı branşta verdiği meslek ve sanat eğitimi kursları ile verdiği eğitimlerle sosyal farkındalık oluşturuyor. KO-MEK ve Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Engellilere yönelik projelerle, görme yönelik açtığı satranç kursu ile onlara ışık oluyor. Daha önce görme engellilere, Bilgisayar kullanımı, Berille alfabesi ile Kuran-ı Kerim Okuma ve Yazma, İşaret Dili Eğitimi veren KO-MEK, İşaret Dili ile tiyatro sahneleyerek de engellilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

KO-MEK Mimar Sinan Kurs Merkezinde görme engellilere yönelik açılan kursta Usta Öğretici Mustafa Çatalkaya öncülüğünde satranç eğitimi alan görme engelli kursiyerler, Türkiye şampiyonasında derece almayı planlıyor. KO-MEK’in engellilere yönelik düzenlediği bu eğitimlerin çok önemli olduğunu belirten Usta Öğretici ve satranç eğitmeni Mustafa Çatalkaya, yaptığı açıklamada birçok kursiyerin aileleri ile birlikte katıldığı kursta temel seviyeden başlanarak oyun kurallarının öğretildiğini ifade etti. Kursun en küçük üyesi 12 yaşındaki Enes Akay ise konuşmasında satranç oynamayı çok sevdiğini, ama fazla bilmediği için bu kursa katıldığını ifade ederek KO-MEK’in açmış olduğu bu kurs sayesinde daha iyi öğrenerek turnuvalarda başarı kazanmak istediğini belirtti.

Kocaeli Hür-Gör Spor Kulübü Başkanı Pınar Çatalkaya ise konuşmasında biraz satranç oynamayı bildiğini belirterek, “KO-MEK kursları sayesinde kendimi daha çok geliştirme imkânı buluyorum” dedi. KO-MEK’in kurslarının gayet başarılı olduğunu belirten Çatalkaya, ‘’Bu kurslar sayesinde sosyal yaşantımızı daha renkli hale geliyor’’ dedi. Kocaeli Hür-Gör Görme Engelliler Spor Kulübü Mali Sekreteri Sinan Kilit ise konuşmasında daha önceden engelliler satranç turnuvasına katıldığını ifade ederek, “Aldığımız bu kurslar sayesinde böyle giderse önümüzdeki sene yapılacak olan Türkiye şampiyonasından 4-5 tane derece bekliyoruz. İnşallah bir sonraki yılda şampiyon olmayı hedefliyoruz” dedi. Görme engelli kursiyer Ayhan Ersöz ise daha önceden hiç satranç oynamayı bilmediğini ifade ederek, “Artık bu işi yavaş yavaş çözdüğümü düşünüyorum. İnşallah Türkiye Şampiyonasında Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız’’ dedi.