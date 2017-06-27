  • BIST 99.639
  • Altın 141,183
  • Dolar 3,5032
  • Euro 3,9191
  • Kocaeli 31 °C

GÖRSEM, hem bayramlaştı hem baston dağıttı

»
GÖRSEM, hem bayramlaştı hem baston dağıttı
Görme Engelliler Dayanışma Derneği, gerçekleştirdiği bayramlaşma programında üyelerine 1 yıl süren Mavi kapak projesi sonucunda geri dönüşümden elde edilen gelirle alınan 8 tekerlekli sandalye, 20 beyaz baston ve 20 adet konuşan saat hediye etti. 

Görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM) bayramın 3. Günü üyeleriyle bayramlaştı. Derneğin Belediye İş Hanı’nda bulunan yerinde gerçekleşen bayramlaşma programına Başkan Dursun Karaman ve dernek üyeleri katılım sağladı. Öte yandan bayramlaşma programında GÖRSEM tarafından 2016 yılında Kocaeli il genelinde başlatılan ve 1 yıl süren Mavi kapak projesi sonucunda geri dönüşümden elde edilen gelirle alınan 8 tekerlekli sandalye, 20 beyaz baston ve 20 adet konuşan saat üyeleri hediye edildi. 

PROJEYİ GENİŞLETECEĞİZ
Programda konuşma yapan Dernek Başkanı Dursun Karaman, “2016 yılında il genelinde başlattığımız Mavi Kapak projesiyle kamu  kuruluşları ve özel sektörde kullanılan pet şişelerin mavi kapaklarını çöp yerine geri dönüşüm kutusuna atılmasını kazandırdık. Bunun sonucunda proje geliriyle dernek üyelerinin ihtiyacı olan 8 tekerlekli sandalye, 20 beyaz baston ve 20 adet konuşan saat aldık. Tekerlikle sandalyenin özelliği üyelerimizin yardım almadan yürümesi için, konuşan saat ise saati sormadan zamanı öğrenmek için. Bu proje karşılığında bunları satın aldık ve üyelerimize dağıttık. GÖRSEM olarak bu zaman kadar dernek için lazım olan araç gereçleri hep biz ücretiz dağıttık. Derneğimize üye olmayan arkadaşlara da verdik. Bizim için görme engelli olması yeterlidir. Baston kullanan her arkadaşımız buna sahiptir. Bu projeyi bir daha uzatmak istedik valiliğimize bu konuda başvurduk. Önümüzde ki günlerde netice alırsak bu projeyi daha da genişletmek istiyoruz” şeklinde konuştu.  

Çiğdem ARMAĞAN
 

Beyaz baston ve konuşan saatlerin verildiği üyeler şöyle:
M. Engin Albayrak, Hayrettin Özkan, Ali Rıza Altay, Hüseyin Bertan, Hüseyin Akbal, Hasan Akbal, Ömer Gülmez, Yıldırım Adıgüzel, Mustafa Korkmaz, Ahmet Yiğit, İlhami Altın, Enis Çelik, Bircan Demirtaş, Güler Demir, Cavit Karacak, Minür Özkan, Mevlüt Önerbay, Semra Dikti, Hasan Kurç, Bekir Yeşit.
 

Bu haber toplam 93 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatilciler dönüşte! İşte İzmit trafiğinde son durum27 Haziran 2017 Salı 15:13
  • “AMATEM’i bekliyoruz”27 Haziran 2017 Salı 14:42
  • İLKÇEV’den 11. Yaz Okulu27 Haziran 2017 Salı 14:18
  • 19 yaşında kanserden ölüm27 Haziran 2017 Salı 13:31
  • Mavi bayraklı plajlara gidecekler dikkat! 1 Temmuz'da başlıyor27 Haziran 2017 Salı 11:06
  • Büyükşehir’den 36 bin 547 metre bisiklet yolu27 Haziran 2017 Salı 10:38
  • Engelli öğrencileri için cep telefonlarından vazgeçtiler27 Haziran 2017 Salı 10:03
  • Şehit Halisdemir müzesi şekilleniyor27 Haziran 2017 Salı 09:30
  • Tatilciler dönüş yolunda27 Haziran 2017 Salı 00:07
  • Akşamdan kalan su içilir mi?26 Haziran 2017 Pazartesi 23:07
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti