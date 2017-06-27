GÖRSEM, hem bayramlaştı hem baston dağıttı

Görme Engelliler Dayanışma Derneği, gerçekleştirdiği bayramlaşma programında üyelerine 1 yıl süren Mavi kapak projesi sonucunda geri dönüşümden elde edilen gelirle alınan 8 tekerlekli sandalye, 20 beyaz baston ve 20 adet konuşan saat hediye etti.

Görme Engelliler Dayanışma Derneği (GÖRSEM) bayramın 3. Günü üyeleriyle bayramlaştı. Derneğin Belediye İş Hanı’nda bulunan yerinde gerçekleşen bayramlaşma programına Başkan Dursun Karaman ve dernek üyeleri katılım sağladı. Öte yandan bayramlaşma programında GÖRSEM tarafından 2016 yılında Kocaeli il genelinde başlatılan ve 1 yıl süren Mavi kapak projesi sonucunda geri dönüşümden elde edilen gelirle alınan 8 tekerlekli sandalye, 20 beyaz baston ve 20 adet konuşan saat üyeleri hediye edildi.

PROJEYİ GENİŞLETECEĞİZ

Programda konuşma yapan Dernek Başkanı Dursun Karaman, “2016 yılında il genelinde başlattığımız Mavi Kapak projesiyle kamu kuruluşları ve özel sektörde kullanılan pet şişelerin mavi kapaklarını çöp yerine geri dönüşüm kutusuna atılmasını kazandırdık. Bunun sonucunda proje geliriyle dernek üyelerinin ihtiyacı olan 8 tekerlekli sandalye, 20 beyaz baston ve 20 adet konuşan saat aldık. Tekerlikle sandalyenin özelliği üyelerimizin yardım almadan yürümesi için, konuşan saat ise saati sormadan zamanı öğrenmek için. Bu proje karşılığında bunları satın aldık ve üyelerimize dağıttık. GÖRSEM olarak bu zaman kadar dernek için lazım olan araç gereçleri hep biz ücretiz dağıttık. Derneğimize üye olmayan arkadaşlara da verdik. Bizim için görme engelli olması yeterlidir. Baston kullanan her arkadaşımız buna sahiptir. Bu projeyi bir daha uzatmak istedik valiliğimize bu konuda başvurduk. Önümüzde ki günlerde netice alırsak bu projeyi daha da genişletmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN



Beyaz baston ve konuşan saatlerin verildiği üyeler şöyle:

M. Engin Albayrak, Hayrettin Özkan, Ali Rıza Altay, Hüseyin Bertan, Hüseyin Akbal, Hasan Akbal, Ömer Gülmez, Yıldırım Adıgüzel, Mustafa Korkmaz, Ahmet Yiğit, İlhami Altın, Enis Çelik, Bircan Demirtaş, Güler Demir, Cavit Karacak, Minür Özkan, Mevlüt Önerbay, Semra Dikti, Hasan Kurç, Bekir Yeşit.

