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Göz kapağı düşüklüğü baş ağrısı yapabilir

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Göz kapağı düşüklüğü baş ağrısı yapabilir
Çevresel faktörler ve genetik gibi sebeplerden kaynaklanan göz kapağı düşüklüğü sadece estetik bir sorun değil. Plastik Cerrah Dr. Tuna, göz kapağı düşüklüğünün baş ağrısı gibi sorunlara da neden olabileceğini söyledi.

Göz kapağı düşüklüğünün, kozmetik olarak sorunlar yaratmakla beraber görme alanının daralması, baş ağrısı ve uzun süreli göz koordinasyonu gerektiren durumlarda sürekliliğin bozulması gibi sıkıntılara neden olabildiğini belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Tuna, göz kapağı düşüklüğünün operasyonla düzeltilebileceğini bildirdi.

Tuna, "Blefaroplasti; üst göz kapaklarının, alt göz kapaklarının ya da her iki kapaktan gevşek ve sarkmış deri, kas ve torbalanmalara yol açan yağ dokusunun çıkarılması şeklinde uygulanan bir operasyondur. Göz çevresinde daha canlı ve genç bir görünüm sağlamasının yanında görme alanının genişlemesi, gevşek kapak yapılarının tamiri ile fonksiyonel kazançlar da sağlar. Göz kapaklarını yeterli açma gayesiyle alın kaslarının kullanılması sonucu gelişen baş ağrılarını ve alın çizgilenmelerini önler" 

Genel sağlık durumu uygun olan, aspirin gibi kanama pıhtılaşma zamanına etkili ilaç kullanmayan, lokal anestezi almasına engel durumu olmayan, ciddi göz hastalığı bulunmayan her sağlıklı bireye bu operasyonun uygulanabildiğini aktaran Dr. Tuna, "Gevşek ve sarkmış üst göz kapağı derisi, görme alanı problemleri, alt ve üst göz kapaklarında görülen torbalanmalar, gevsek ve sarkmış alt göz kapakları, alt göz kapaklarındaki aşırı çizgilenmeler gibi problemler bu operasyonla çözümlenir" dedi.

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