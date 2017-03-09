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Gözaltındaki alınan 39 kişi serbest

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Gözaltındaki alınan 39 kişi serbest
Kocaeli'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla izinsiz yürüyüş düzenlemek isteyen gruba müdahalede gözaltına alınan 39 kişi serbest bırakıldı.

Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki yürüyüş yolunun "Halkevi'' mevkisinde, dün toplanan grubun izinsiz yürüyüş yapmak istemesi üzerine çıkan arbedede gözaltına alınan 35'i kadın 39 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Alınan ifadelerinin ardından 39 kişi, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.  Kocaeli Kadın Platformu üyesi bir grup, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Parkı'na yürüyüş yapmak istemiş, uyarılara rağmen izinsiz yürüyüşe devam etmek isteyen gruba polis müdahalede bulunmuştu. Çıkan arbedede 35'i kadın 39 kişi gözaltına alınmıştı. 

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