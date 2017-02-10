Gözler Arslanbey ve Dilovası’nda

Süper Lig B Grubu’nda 20’inci haftanın iki kritik maçı Arslanbey ve Dilovası sahalarında yaşanacak.

Son 5 maçta 11 puan kaybeden, liderliği de Nusretiyespor’a kaptıran İhsaniyespor, Arslanbey Stadı’ndaki maçta Kartepe Belediyespor’a konuk olacak. Lider Nusretiyespor da, Play-Off yarışından kopmak istemeyen Dilovası Belediyespor ile karşılaşacak. İki maçında başlama saati 15.00.

KARTEPE BEL-İHSANİYESPOR

Bu sezon mütevazi kadroları ile Süper Lig’de çok önemli işlere imza atan Kartepe Belediyespor ile İhsaniyespor, 20’inci hafta mücadelesinde çok önemli bir sınava çıkacaklar. Ligin ikinci yarısına kötü başlayan, son haftalarda yeniden çıkışa geçip, Play-Off yarışına ortak olan Kartepe Belediyespor, İhsaniyespor karşısında kazanmak istiyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplardan sonra İhsaniyespor da, yarınki karşılaşmaya dönüm maçı olarak bakıyor. İhsaniyespor’da cezalı Emrah Öztürk yer almayacak. Arslanbey Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak.

DİLOVASI BEL-NUSRETİYESPOR

Bir yıl sonra çıktığı Süper Lig’e müthiş bir başlangıç yapan, 6’da 6 yapan Dilovası Belediyespor, daha sonra bu istikrarını sürdüremedi, Play-Off hattının dışında kaldı. Ara transferde kadrosuna takviye yapan, son maçında deplasmanda İhsaniyespor’u deviren Dilovası Belediyespor, bu kez Nusretiyespor karşısında kazanmak istiyor. Son haftaların flaş takımı, 6’da 6 yapıp, müthiş bir seri yakalayan lider Nusretiyespor, ilk maçta Derbent’te 3-0 yendiği rakibi karşısında bu kez de de plasmanda kazanmayı hedefliyor. Dilovası stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de start alacak.