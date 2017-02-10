  • BIST 87.473
  • Altın 146,571
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Kocaeli 3 °C

Gözler Arslanbey ve Dilovası’nda

»
Gözler Arslanbey ve Dilovası’nda
Süper Lig B Grubu’nda 20’inci haftanın iki kritik maçı Arslanbey ve Dilovası sahalarında yaşanacak.

Son 5 maçta 11 puan kaybeden, liderliği de Nusretiyespor’a kaptıran İhsaniyespor, Arslanbey Stadı’ndaki maçta Kartepe Belediyespor’a konuk olacak. Lider Nusretiyespor da, Play-Off yarışından kopmak istemeyen Dilovası Belediyespor ile karşılaşacak. İki maçında başlama saati 15.00.

KARTEPE BEL-İHSANİYESPOR
Bu sezon mütevazi kadroları ile Süper Lig’de çok önemli işlere imza atan Kartepe Belediyespor ile İhsaniyespor, 20’inci hafta mücadelesinde çok önemli bir sınava çıkacaklar. Ligin ikinci yarısına kötü başlayan, son haftalarda yeniden çıkışa geçip, Play-Off yarışına ortak olan Kartepe Belediyespor, İhsaniyespor karşısında kazanmak istiyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplardan sonra İhsaniyespor da, yarınki karşılaşmaya dönüm maçı olarak bakıyor. İhsaniyespor’da cezalı Emrah Öztürk yer almayacak. Arslanbey Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak.

DİLOVASI BEL-NUSRETİYESPOR
Bir yıl sonra çıktığı Süper Lig’e müthiş bir başlangıç yapan, 6’da 6 yapan Dilovası Belediyespor, daha sonra bu istikrarını sürdüremedi, Play-Off hattının dışında kaldı. Ara transferde kadrosuna takviye yapan, son maçında deplasmanda İhsaniyespor’u deviren Dilovası Belediyespor, bu kez Nusretiyespor karşısında kazanmak istiyor. Son haftaların flaş takımı, 6’da 6 yapıp, müthiş bir seri yakalayan lider Nusretiyespor, ilk maçta Derbent’te 3-0 yendiği rakibi karşısında bu kez de de plasmanda kazanmayı hedefliyor. Dilovası stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de start alacak.

Bu haber toplam 239 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlimtepe FK-Yavuzspor10 Şubat 2017 Cuma 16:54
  • 1937 Sekaspor-Güneşspor10 Şubat 2017 Cuma 16:53
  • Beylikbağı’nda kritik maç10 Şubat 2017 Cuma 16:52
  • Gözler Arslanbey ve Dilovası’nda10 Şubat 2017 Cuma 16:49
  • Süper Lig’de kolay maç yok10 Şubat 2017 Cuma 16:48
  • İzmit Sanayispor kaleci Okan’ı aldı10 Şubat 2017 Cuma 16:46
  • K.Barbaros ligden çekildi10 Şubat 2017 Cuma 16:43
  • 2.Küme sahne alıyor10 Şubat 2017 Cuma 16:42
  • 1.Küme’nin zirvesinde nefesler tutuldu10 Şubat 2017 Cuma 16:40
  • Kullar’da kritik maç10 Şubat 2017 Cuma 16:38
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Yardıma Var Mısın?
    • Atakan’lar daha farklı anılmalı
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti