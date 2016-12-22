Gözler cumatertesi günkü KEV kongresinde

Kocaelispor’u eski borç yükünden kurtarmak için tek umut olan KEV Tesisleri’nin satışıyla ilgili süreçte cumartesi günü önemli bir adım atılacak.

Gözler KEV kongresine çevrildi. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanması için çaba gösteriliyor.

ÇOĞUNLUĞUN SAĞLANMASI İÇİN ÇABA VAR

Kocaelispor camiasında tüm dikkatler, kulübü eski borç yükünden kurtarmak için tek umut olarak gözüken Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV)’nın cumartesi günkü kongresine çevrildi. Son anda sürpriz gelişme olmazsa Bahri Yavuz’un tek aday olarak girmesi beklenen seçimde 80 mütevelli heyetinin oy kullanma hakkı bulunuyor. İlk toplantıda ekseriyetin sağlanması için çaba gösteriliyor. Bunun için yarıdan bir fazlaya, yani 41 üyeye ihtiyaç var. Çoğunluk olmazsa, ikinci toplantı 31 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacak.

LİSTEYİ DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Başkan Bahri Yavuz 28 Mayıs 2016’da yapılan kongredeki listeyle göreve talip olmayı düşündüğünü, belki bir-iki değişiklik olabileceğini açıklamıştı. Yavuz’un son kongredeki listesi şu isimlerden oluşuyordu: Bekir Halefler, Burak Kasım, Bülent İlter, Lale Tığ, Ömer Ekrem Gençoğlu, Mehmet Seymenbaşı, Mesut Baki Efe, Serhan Kasım, Yağız Yalta, Sinan Güneri. KEV’in olağanüstü kongresi KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşecek ve saat 11.00’de başlayacak. Divan Başkanlığına yine Feridun Güray’ın yapması bekleniyor.