Gözler İsmetpaşa’da, kulaklar Bayburt’ta

Bu sezonun altıncı ve son hafta içi maçında Adana Kozan Belediyespor’u ağırlıyoruz. Bitime 5 maç kala Play-Off biletini yüzde 90 cebimize koyduk, bunun rahatlığıyla şampiyonluk şansımızı sonuna kadar zorlamak istiyoruz. Kalan maçları kazanıp, Sancaktepe’nin, Altay’ın kayıplarını bekleyeceğiz. Fark 8, makas da çok kısa. Kuşkusuz zor ama futbol oyunu bu, olur mu olur. Kocaelispor’umuza bugünkü maçta yürekten başarı dileyerek detaylara geçiyorum.

FORVET ARKASI TERCİHİ ZORLAYACAK

Her zamanki gibi kadrodan başlayalım. Son haftalarda 3-4 banko isimden yoksun oynamak zorunda kalıyorduk. Çok şükür ki, eksik sayımız bire indi. Sadece Mesut olmayacak bugün. Hamza’nın biraz sakatlığı var, sanıyorum kenarda bekleyecektir. Sinan üç maçtır yoktu, forvet arkasında Şenol iyi bir performans ortaya koydu. Ümit Hoca bu mevkideki tercihte zorlanacaktır. Her ikisiyle de başlayabilir. Sanki Sinan biraz daha ağır basar gibime geliyor. Sonuçta ilerleyen süreçte kenarda hamle oyuncularına da ihtiyaç var. Hangisi kenarda olursa olsun, oyuna girdiklerinde katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde Özgür, İshak ve Mehmet gibi gol bölgeleri için alternatiflerimiz de kenarda olacak.

KOLAY YUTULUR LOKMA DEĞİL

Rakibe bakacak olursak. Kozan Belediyespor alt sıralarda olsa da, kesinlikle yabana atılacak bir rakip değil. Az da olsa düşme korkusu yaşıyorlar, bir puan için canlarını dişlerine takılacaklardır. Önceki akşam Kocaeli TV’deki canlı yayında Necip Öztaş, Gölcükspor karşısında izlediği Adana ekibinin kolay lokla olmadığını, zorluk çıkartabileceğini söyledi. Son maçlarına bakarsak, belirgin bir çıkışları var. İlk dış saha galibiyetini önceki hafta Manavgat karşısında almışlar, üç maçtır dışarda kaybetmiyorlar. Mutlaka teknik ekip tarafından rakip detaylı bir şekilde analiz edilmiş, zaaf ve artılarıyla ilgili gereken planlan yapılmıştır.

SAKİN KALMAK, SABIRLI OLMAK LAZIM

İç sahada kapalı oynayan rakipler karşısında golü erken bulamayınca ciddi sıkıntı çekiyoruz. 15 maçta 27 puan alıp, 18 puan vermişiz ki, zirveye oynayan bir takım için çok çok fazla. Biran önce golü bulma düşüncesiyle acele edince bocalıyoruz. Gol gelmeyince rakibin direnci artıyor, bu kez de eyvah yine puan kaybı yaşayacağız endişesiyle panik yapıyoruz. Telaş yapmamak, sakin kalmak, sabırlı olmak zorundayız. Topun bizde daha fazla kalmasını sağlamalı, pas yüzdemizi arttırmalıyız. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Kartal maçında Necip Öztaş özellikle saymış, bir ara 26 pas yapmışız. Geçen yıl en büyük özelliğimiz buydu.

HODRİ MEYDAN HER ZAMANKİ YERİNDE

Hafta içindeki son maçımızı oynayacağız. Sürekli maça gelen taraftarımızın önemli bölümü işçi ve öğrenci. Bu yüzden hafta içindeki maçlara pek fazla ilgi olmuyor. Son hafta içi maçını 3 bin kişiye oynamak zorunda kalmıştık. Bugünkü maçla ilgili ilginin daha fazla olacağına dair beklentim, umudum var. Takımın dışardan galibiyetle dönmesi, final haftalarında mutlak kazanmak zorunda olmamız taraftarı tribüne çekecektir. Sayının 5 binler dolayında, Hodri Meydan Grubu’nun maratona düşünüyle birlikte coşkunun da her zamanki gibi olmasını bekliyoruz. Tabi kötü tezahürata aman dikkat diyoruz.

BAYBURT, SANCAK’A ÇELME TAKAR

Bugün kulağımız önce Bayburt, sonra İzmir’de olacak. Sancaktepe ikinci yarıda bolca puan kaybı yaptı, kazandığı hemen hemen her maçta zorlandı. Ne yazık ki, şu ana kadar onların kayıplarını avantaja çeviremedik. Ancak hep böyle devam edecek değil. Bugünle ilgili çok büyük bir beklenti içindeyim. Bayburt’ta takılmadan çıkamazlar inancını taşıyorum. Bayburt ligin rahat takımı, bizim şampiyon olmamızı istiyorlar, bugün lidere bir çelme takacaklardır. Kazanabilirler, en kötü beraberlik olur gibime geliyor. 1 puan önümüzdeki Altay’ın Çorum Belediye maçı da hiç kolay geçmeyecektir. İki şehirden istediğimiz haberleri alırsak, haftayı çok karlı geçirebiliriz.

GÖLCÜKSPOR, ÇORUM’U GEÇEBİLİR

Bugün Gölcüksporumuzun da maçı var. Temsilcimiz aslında bir dönem çok iyi getirdi, uzun haftalar yenilmezliğini sürdürdü. İçerde kazandı, dışarda berabere kaldı. Play-Off hattına da girdi. Ancak son haftalarda bir haller oldu. Dışarda kaybediyorlar, içerde de son maç takıldılar. Üstündeki Ankara Demir ile aralarında 5 puan fark var. Ancak daha yakın olan 4.sıradaki Çorum Belediye. Fark 7 puan ama Çorum’un maçı fazla. Bu da farkın aslında 4 olduğu anlamına geliyor. Çorum’un kalan maçlarına baktığımızda çok zorlu. Temsilcimiz bu ekibi geçebilir. Tabi kendi maçlarını en az kayıpla geçirmek zorunda. Bugün sonuncu Manavgat’ı yenmeyle başlamalı. Başarılar diliyorum.

Bu akşam bitebilir

Amatör futbolda Play-Off heyecanı tam gaz sürüyor. Bu akşam sıra 1.Küme’de. Gözler avantajı konumda olan Başiskele Belediye ve Suadiyespor’un maçlarında olacak ancak bence düğümü çözecek buluşma Derbent’te. Karamürsel ile Uzuntarla maçı eğer beraberlikle biterse Başiskele Belediye ile Suadiyespor alacakları galibiyetle(ki, ben zorlanacaklarını sanmıyorum) bitime 2 maç kala Süper Lig biletini cebine koyacak. Yani, Play-Off’ta iş bu akşam bitebilir. Derbent’teki maçtan bir galip çıkarsa, soruların yanıtı son iki haftaya kalacak. Bakalım 19.15’te başlayacak maçlardan nasıl sonuçlar çıkacak. Önce Fair-Play diyorum, sonuca etki edecek hakem hatası olmaması da diliyorum.