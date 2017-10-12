Gözler Osmaniye maçında

Yeşil-Siyahlı ekip, iki maçlık beraberliğin ardından Osmaniyespor’u yenip, yenide çıkışa geçmek istiyor.

CAN EMRE 2 HAFTA YOK

Kocaelispor’un geçen hafta deplasmanda Tarsus İY ile oynadığı maçta sakatlanan, dizine 12 dikiş atılan kaleci Can Emre’nin en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Uzun süredir sakatlığı yüzünden takımdan ayrı kalan Mesut Özdemir ise önceki günkü çalışmanı bir bölümünde takımla birlikte antrenmana çıktı. Tecrübeli futbolcunun 2-3 hafta içinde takımla birlikte çalışmalara çıkabileceği belirtiliyor.

KUVVET ÇALIŞMASI YAPTI

Pazar günü Osmaniyespor ile çok önemli bir maça çıkacak olan Kocaelispor, önceki günü iki çalışma ile geçirdi. Sabah yapılan antrenmanın ardından akşamda istasyon çalışması yapan Yeşil-Siyahlı ekipte, futbolcuların oldukça istekli ve arzulu olduğu gözlendi. İstasyonu çalışmasını ardından topla yapılan çalışmanın ardından son bölümde ise serbest koşular gerçekleştirildi.