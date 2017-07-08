Gözünüzden kaçıyor olabilir! İşte elektrik faturanızı yükselten nedenler...

Yaz ayları nedeniyle her geçen yükselen elektrik tüketimi doğal olarak faturaların da artmasına neden oluyor. Peki, faturalarınızın yüksek gelmesine neden olan ve gözünüzden kaçan detaylar neler?

Faturanız sadece kendi kullandığınız elektrik yüzünden değil kapatmanıza rağmen elektrik tüketen cihazlar yüzünden yüksek geliyor olabilir. Bu cihazları sadece kapatmanız değil fişten de çekmeniz gerekir.

İşte kapalı olmasına rağmen elektrik tüketen o cihazlar...

SARJ ALETİ

Telefonunuz takılı olmasa da eğer şarjınız prize takılıysa elektrik tüketmeye devam edecektir.



BİLGİSAYARLAR

Sadece ekranları kapatılan bilgisayar ve laptoplar enerji harcamaya üst düzeyde devam eder. Fişlerini çektiğiniz bilgisayarlarınız sayesinde yılda ortalama 350 lira tasarruf edebilirsiniz.

TELEVİZYON UYDU ALICISI

Televizyon alıcınız kumandayla kapattığınızda elektrik tüketimine devam ediyor. Üstelik bu durum maliyeti 5 kat arttıran bir gerçek.

TELEVİZYON

Yalnızda kumandanın güç düğmesinden kapatılan televizyon yılda yaklaşık 90 liranıza sebep oluyor.

ZAMANLAYICISI OLAN CİHAZLAR

Zamanlayıcısı olan cihazların ayarlandığı zamanda çalışması için o süreye kadar elektrik harcaması kaçınılmaz bir gerçek. Eğer cihazın zamanlamasını kurmadıysanız prizden çekmeniz en iyisi.

PRİZE TAKILI FİŞLER

Prize takılı fişler, sadece elektrik tüketimi açısından değil cihazlarınız açısından da zararlıdır. Eğer ani yaşanan bir güç dalgalanması gerçekleşirse bu fişler dalgalanmayı cihazınıza iletip cihazınızı yakabilir.