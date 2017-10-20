Gözütok, Erzurumlular Federasyon başkan adayı
Kocaeli Erzurumlular Dernek Başkanlığı’nı 9 yıldır sürdüren Avni Gözütok 29 Ekim Pazar günü yapılacak Kocaeli Erzurumlular Federasyon Başkanlığı’na adaylığını resmen açıkladı.
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Merkezi Derince İbni Sina Mahallesi’nde bulunan ve 400 üyeye sahip Kocaeli Erzurumlular Derneğinin Başkanlığını 3 dönem, 9 yıldır sürdüren ve derneğe bir de Dernek Binası kazandıran Avni Gözütok, önceki akşam ilimizde bulunan 19 Erzurum Derneklerini Körfez Öğretmen Evine davet etti. Yemekli toplantıya ilçe dernek başkanları büyük ilgi gösterdiler. Başkan Avni Gözütok 29 Ekim’de yapılacak olan Kocaeli Erzurumlular Federasyon Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
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Etiketler : Avni Gözütok, Erzurumlular Federasyon
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