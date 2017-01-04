Grand Körfez'e mühür!

Derince Yenikent’te kurulu, bir süre önce yönetimi değişen Kocaeli Eğitim Vakfı’na (KEV) ait tesislerin içinde yer alan “Grand Körfez Sports Village” adlı tesis, önceki akşam Derince belediyesi ekiplerince mühürlendi.

Yıllar boyu Kocaelispor’un kullandığı tesisler, daha sonraki süreçte yanan gelişmelerle dönemin KEV yönetimi tarafından Kadir Kurt ve oğlu Serkan Kurt’a kiralanmış, Kurt ailesi de bu alanı önce otel olarak kullanmış, daha sonra spor faaliyetlerinin de yürütülüp konaklanabileceği alana dönüştürmüştü.

RUHSATSIZ İŞLETME

Derince Belediyesi ekipleri, dün gece tesislere gelerek mühürleme işlemi yaptı. Ekipler, ana kapı girişleri, otel binası, spor salonu ve yüzme havuzunun bulunduğu bölümleri ayrı ayrı mühürledi.

Bu arada, işletmede halen AFAD ekibi ile enerji hatlarında meydana gelen kopmaları onaran 15-20 kişilik bir grubun kaldığı belirtildi. Cuma günü bu ekibin de tesislerden ayrılmasıyla, içeri kimsenin girişine izin verilmeyeceği belirtildi.

KURT AİLESİNİN TEPKİSİ

Mühürleme işlemi sonrası tesislerin işletmesini yürüten Kadir Kurt ve oğlu Serkan Kurt, sosyal medya hesaplarından “Kocaeli ve Kocaelispor camiasının dikkatine” diye başlayan şu duyurusu yayınladı:

“- Haziran 2022’ye kadar K.E.V.’den devlet ihale kanunu hükümlerine istinaden kiralayıp çok büyük yatırım ve emekle hizmete açtığımız" GRAND KÖRFEZ SPORTS VILLAGE" ünvanlı tesislerimiz, çalışma ruhsatımız olmadığı gerekçesiyle Derince Belediyesi tarafından kapatılmıştır.

Bizlere güvenip rezervasyon yaptıran düğün sahiplerine ve bizlere hizmet etme imkanı veren misafirlerimize şükranlarımızı sunarız.

Bizleri bu kış kıyamette ve ülkemizin kritik günlerden geçtiği şu ortamda bütün haklarımızı gasp edip, bizlerle konuşma gereği bile duymayıp çalışanlarımızla birlikte sokağa atanları inancımız gereği Yüce Rabbimize havale ediyoruz. Ekmek teknemizde gözü olanlara hayırlı olsun. Saygılarımızla..”