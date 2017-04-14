  • BIST 89.799
  • Altın 152,089
  • Dolar 3,6741
  • Euro 3,9020
  • Kocaeli 16 °C

Grip kaynaklı ölümleri önleyebiliriz

»
Grip kaynaklı ölümleri önleyebiliriz

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Birsen Mutlu öncülüğünde düzenlemiş olduğu eğitim programına Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalı Öğretim Üyesi  Doç Dr. Emel Azak  Konuşmacı olarak katıldı, Yoğun katılımla gerçekleşen eğitimde aşının önemi anlatıldı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki nüfusun enfeksiyon duyarlılığı nedeniyle ciddi hastalık riski taşıdığı, ancak aşılamayla bunun önüne geçilebileceğini belirtti.

Yaşlılarda aşılama, yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, günlük yaşamda daha aktif olması ve yaşama tutunmaları açısından büyük önem taşıyor. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun sağlıklı yaşlanmayı teşvik eden aşı şemaları ile beraber aşıların sadece çocuklar için kullanıldığında dair düşünce artık tarih oluyor.Günlük yaşamda daha aktif olması ve yaşama tutunmaları açısından aşılamanın büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Çocukluk çağında yapılan aşıların eksik olduğunu ve tamamlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Esin Şenol " Yaşla birlikte, çocukken yapılmış aşının koruyuculuk düzeyinde azalma ve bu hastalığa karşı duyarlılığında bir atış vardır.

Ölümcül hastalıklar arasında dünyada dördüncü, Türkiye'de ise üçüncü sırada olan solunum yolları hastalıklarından grip ve zatürrenin, özellikle 65 yaş üzeri için ciddi ölüm riskini oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Esin Şenol, bu hastalıkları önlemede aşının önemini vurguladı: “Dünyada her yıl toplam 3 ila 4 milyon kişi, Avrupa'da ise 1 milyon kişi zatürreden ölüyor. Bu ölümlerin en az üçte birinin aşılanmayla önlenebileceğini düşünüyoruz. Yaşlanmak dediğimiz, bağışıklık sisteminden ödün verme sürecine bir de diyabet, kronik akciğer hastalıkları, , , kronik kalp hastalıkları ve kanserin eklenmesiyle 65 yaş üzeri kişiler grip ve zatürre için risk grubunu oluşturuyor"Grip kaynaklı ölümlerin yüzde 60-80'ini aşıyla önleyebiliyoruz"

Hekimlerin ve medyanın, yetişkin ve yaşlı nüfusu, aşıların önemi konusunda yönlendirmesi ve bilgilendirmesinin aşılanma oranlarını ciddi anlamda etkilediğini vurgulayan Şenol, aşının yaşlı nüfusu hem maddi hem de manevi zarardan kurtaran bir önlem olduğunu, bu anlamda sağlık ve ekonomi alanları için de oldukça olumlu etkiler doğuracağını kaydetti.

Prof. Dr. Esin Şenol la konuşmasından sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Birsen Mutlu tarafından çiçek taktim edildi.

Bu haber toplam 77 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahveyi fazla içiyorsanız dikkat!12 Nisan 2017 Çarşamba 22:19
  • Şehir hastanelerinde yeni düzenleme12 Nisan 2017 Çarşamba 22:02
  • Vertigo için egzersizler11 Nisan 2017 Salı 23:58
  • Elektrolit dengesinin önemi11 Nisan 2017 Salı 23:28
  • Bağışıklık sisteminizin güçlenmesi için...11 Nisan 2017 Salı 23:00
  • KOÜ TIP kanser haftasını farklı kutladı11 Nisan 2017 Salı 18:56
  • Çağın hastalığına karşı oruç tutun uyarısı10 Nisan 2017 Pazartesi 21:22
  • Prof. Dr. Canan Karatay: Şeker, en tatlı zehirdir07 Nisan 2017 Cuma 22:28
  • ''Anne dostu hastane''07 Nisan 2017 Cuma 19:13
  • ‘Kanserde erken tanı, çok önemli’07 Nisan 2017 Cuma 17:23
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti