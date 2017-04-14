Grip kaynaklı ölümleri önleyebiliriz

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Birsen Mutlu öncülüğünde düzenlemiş olduğu eğitim programına Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Emel Azak Konuşmacı olarak katıldı, Yoğun katılımla gerçekleşen eğitimde aşının önemi anlatıldı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki nüfusun enfeksiyon duyarlılığı nedeniyle ciddi hastalık riski taşıdığı, ancak aşılamayla bunun önüne geçilebileceğini belirtti.

Yaşlılarda aşılama, yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, günlük yaşamda daha aktif olması ve yaşama tutunmaları açısından büyük önem taşıyor. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun sağlıklı yaşlanmayı teşvik eden aşı şemaları ile beraber aşıların sadece çocuklar için kullanıldığında dair düşünce artık tarih oluyor.Günlük yaşamda daha aktif olması ve yaşama tutunmaları açısından aşılamanın büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Çocukluk çağında yapılan aşıların eksik olduğunu ve tamamlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Esin Şenol " Yaşla birlikte, çocukken yapılmış aşının koruyuculuk düzeyinde azalma ve bu hastalığa karşı duyarlılığında bir atış vardır.

Ölümcül hastalıklar arasında dünyada dördüncü, Türkiye'de ise üçüncü sırada olan solunum yolları hastalıklarından grip ve zatürrenin, özellikle 65 yaş üzeri için ciddi ölüm riskini oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Esin Şenol, bu hastalıkları önlemede aşının önemini vurguladı: “Dünyada her yıl toplam 3 ila 4 milyon kişi, Avrupa'da ise 1 milyon kişi zatürreden ölüyor. Bu ölümlerin en az üçte birinin aşılanmayla önlenebileceğini düşünüyoruz. Yaşlanmak dediğimiz, bağışıklık sisteminden ödün verme sürecine bir de diyabet, kronik akciğer hastalıkları, , , kronik kalp hastalıkları ve kanserin eklenmesiyle 65 yaş üzeri kişiler grip ve zatürre için risk grubunu oluşturuyor"Grip kaynaklı ölümlerin yüzde 60-80'ini aşıyla önleyebiliyoruz"

Hekimlerin ve medyanın, yetişkin ve yaşlı nüfusu, aşıların önemi konusunda yönlendirmesi ve bilgilendirmesinin aşılanma oranlarını ciddi anlamda etkilediğini vurgulayan Şenol, aşının yaşlı nüfusu hem maddi hem de manevi zarardan kurtaran bir önlem olduğunu, bu anlamda sağlık ve ekonomi alanları için de oldukça olumlu etkiler doğuracağını kaydetti.

Prof. Dr. Esin Şenol la konuşmasından sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Birsen Mutlu tarafından çiçek taktim edildi.